رئيس غرفة صناعة الدواء: أي علاج يباع عن طريق «فيس بوك» مغشوش

أكد الدكتور على أبو عوف، رئيس غرفة صناعة الدواء، أن هناك ظاهرة بدأت تتنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص موقع «فيس بوك»، يحاول خلالها البعض التسويق لمنتجات دوائية، يدعون أنها حلولا فعالة لمواجهة زيادة الوزن وتفتيح البشرة، والآن يحاولون التسويق لبعض الأدوية الأخرى التي يؤكدون على فاعليتها في مواجهة وباء كورونا المستجد، قائلا: «ولأن كورونا الموجة الرائدة الآن، فبدأوا يستغلوا هذا الأمر، ويعلنوا عن ادوية وعلاجات لكورونا»، مشددا أن كل هذا عبارة عن نصب وغش وأي دواء يباع عن طريق فيس بوك، فهو دواء مغشوش وليس آمنا، واستنزاف لموارد الناس المالية، دون اي عائد أو فائدة علاجية تعود عليهم.

خطة هيئة الدواء لتوفير احتياجات الشارع المصري

وعن حجم مخزون الأدوية في مصر، وهل هو مطمئن أم لا، أوضح «أبو عوف»، خلال مداخلة هاتفية مع حلقة اليوم الأربعاء، من برنامج «من الجاني»، المذاع على شاشة «الحدث اليوم»، أنه كان هناك خطة موضوعة من شهر 6 الماضي، حيث كان قد اجتمع هية الدواء مع المصانع الكبرى في مصر، وتم اعتماد هذه الخطة، التي استهدفت وقتها أن يكون هناك مخزون من الدواء في مصر يكفي لستة اشهر مستقبلية أو عاما كاملا، بحلول شهر تسعة الماضي، وقد تم ذلك بالفعل، ونفذ على أرض الواقع ما استهدفته الخطة الموضوعة.

متابعة أسبوعية على الصيدليات والموزعين وشركات الإنتاج

وتابع أن تلك الخطة كانت تستهدف توفير جميع الأدوية التي يحتاجها الشارع المصري سواء كانت لوباء كورونا المستجد، أو لجميع الأمراض المختلفة، وكذلك الأمراض المزمنة، لافتا أنه حتى الآن الوضع تحت السيطرة وكميات الدواء التي يحتاجها الشعب المصري متاحة ومتوفرة، وهناك متابعة اسبوعية من هيئة الدواء على الموزعين والمصانع والصيدليات للتأكد من توافر جميع الأصناف.