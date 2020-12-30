قاتل شقيقته وطفليها بشبرا يمثل جريمته: غسلت عاري بإيدي

أجرت نيابة قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، مساء اليوم الأربعاء، معاينة تصويرية لموقع جريمة قتل ربة منزل وطفليها، على يد شقيقها، حيث اصطحبت الأجهزة الأمنية المتهم لتمثيل جريمته، بحضور النيابة وخبراء المعمل الجنائي.

وأدلى المتهم "محمد ج."، 21 سنة، باعترافات تفصيلية أكد فيها قيامه بقتل شقيقته وطفليها "مازن" و"سيف"، والتخلص من جثة أحد الطفلين بإلقائها في ترعة الإسماعيلية، وبرر جريمته بسبب سوء سلوك شقيقته.

وقال المتهم، في تحقيقات النيابة، إن شقيقته سبق لها الزواج مرتين، ولكن زواجها لم يستمر طويلاً، بسبب سوء سلوكها، وبدأ الجيران يخوضون في سمعتها، مشيراً إلى أنه لم يتحمل معايرتهم له، قائلاً: " قررت أغسل عاري بإيدي".

وأوضح أنه انتظر حتى غادر شقيقه المنزل، قبل أن يقوم بمهاجمة شقيقته في شقتها، حيث قام بخنقها وكتم أنفاسها حتى فقدت وعيها، ثم قام بذبحها وطفليها، ووضع جثة أحدهما في جوال، وضعه في مركبة "توك توك" خاصة بأحد أصدقائه، وألقاه في ترعة الإسماعيلية.

وأضاف أنه حاول تضليل الأجهزة الأمنية، من خلال التخلص من جثة أحد الطفلين في الترعة، بينما ترك جثتي شقيقته وطفلها الآخر في الشقة، لإظهار الجريمة على أنها بدافع الخطف، إلا أن رجال المباحث تمكنوا من كشف غموض الجريمة، وإلقاء القبض عليه، وادعى أنه ارتكب جريمته "انتقاماً لشرفه".

وكان مدير أمن القليوبية، اللواء فخر الدين العربي، قد تلقى إخطاراً من مأمور قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة، بورود بلاغ بالعثور على جثة ربة منزل وطفلها، 5 سنوات، مقتولين بناحية "عزبة الجبلاوي"، دائرة القسم.

انتقل اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي، والمقدم حازم الخيال رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، إلى موقع الحادث، وجرت معاينة الشقة محل الواقعة والتحفظ على جثث المجني عليهما، وهم ربة منزل، تُدعى "تيسير ج."، 26 سنة، مطلقة، ربة منزل، وطفلها "مازن"، 5 سنوات.

ودلت التحريات على أن مرتكب الواقعة شقيق المجني عليها، ويُدعى "محمد ج."، 21 سنة، سائق "توك توك"، يقيم بنفس المنزل، وتم ضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق في الواقعة، واستكمال الإجراءات القانونية.