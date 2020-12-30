قاتل شقيقته وطفلتها يعترف: موتها عشان أغسل شرفي

مفاجأة من العيار الثقيل، فجرها المتهم بذبح شقيقته وطفلها بشبرا الخيمة، حيث اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، وذبحه طفها الثاني، 4 سنوات، ووضعه في جوال وألقى بجثته بترعة الإسماعيلية.

وقال المتهم، خلال التحقيقات: "قتلتها عشان أغسل شرفي"، موضحا أنها تزوجت مرتين وانفصلت، وأن الجيران خاضوا فى سيرتها بسبب سوء سلوكها، فلم يستطيع تحمل ذلك ما دفعه لقتلها.

وأكد المتهم في اعترافاته، أنه ارتكب الجريمة لسوء سلوك المجني عليها وأنه انتظر حتى غادر شقيقه وخنقها حتى فقدت الوعى، ثم ذبحها هي وطفليها ووضع جثة أحدهما 4 سنوات والأداة المستخدمة داخل حقيبة واستقل توك توك خاص بأحد أصدقائه وتوجه لترعة الإسماعيلية، وألقى بالحقيبة وبداخلها جثة الطفل والأداة المستخدمة من أعلى كوبرى سرياقوس، لإيهام جهات التحقيق بأنها واقعة خطف.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغًا بالعثور على جثة ربة منزل وطفلها 5 أعوام، مقتولين في شقتهما بمحطة هاميس دائرة القسم.

انتقل اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي، والمقدم حازم الخيال رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، إلى موقع الحادث، وجرت معاينة الشقة محل الواقعة والتحفظ على الجثث، وتبين أنهما لـ "تيسير.ج" 26 عامًا "مطلقة"، ربة منزل، وابنها "مازن"، يعيشان بمفردهما في شقة بمنزل العائلة الذي يقطن فيه شقيقيها.

وتبين أن مرتكب الواقعة شقيقها "محمد.ج" 21 عامًا، سائق "توك توك"، مقيم بنفس المنزل، وأن المجني عليها سبق وتزوجت مرتين، وأنجبت الطفل "مازن.م.ب" 5 أعوام، وجرى ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري عرضه على النيابة.