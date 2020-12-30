الخميس آخر مهلة.. خطوات ومستندات استخراج سلاح حتى لا تتعرض للعقوبة

ينتهي آخر مهلة لترخيص سلاح ناري، حيث تسري الرخصة من تاريخ صدورها حتى نهاية شهر ديسمبر، من السنة الثالثة، ولا تتغير مدة سريان الترخيص حال إضافة أسلحة جديدة.

وتصل عقوبة حمل السلاح بدون رخصة، بغرامة تتراوح ما بين 5 إلى 20 ألف جنيه، بينما عقوبة السجن تصل إلى المؤبد.

وتستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة، المستندات وخطوات استخراج رخصة سلاح، وفقًا للمحامي بالنقض والإدارية والدستورية أحمد أبو السعود، في السطور التالية.

الفئات المصرح لها بتراخيص السلاح

يتم تراخيص السلاح بناء على القانون رقم 394 لسنة 1954، وذلك لبعض الفئات الخاصة التي يمكن أن تحصل على رخصة السلاح وهي..

أصحاب المهن الحرة.

الوظائف التي تجعل أصحابها في موضع استهداف دائم، مثل..

المحاميين.

الصحفيين.

أصحاب رؤوس الأموال.

أصحاب الملكيات الزراعية الكبيرة.

مبررات ترخيص سلاح

في الغالب تكون أسباب ترخيص سلاح هي إما

الدفاع عن النفس

الصيد

مع التأكيد على أن رخصة السلاح لا تورث، ويتم تسليمك السلاح بعد موت صاحبه إلي مديرية الأمن خلال 15 يوم من الوفاة.

المستندات المطلوبة لترخيص السلاح

صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه).

2 صورة شخصية 4*6 بخلفية بيضاء.

إقرار بعدم وجود رخصة سلاح أو شهادة إعفاء أو إخطار سارية المفعول.

بيان بمبررات الترخيص.

شهادة طبية تؤكد لياقة المتقدم من الناحية الصحية.

شهادة طبية تؤكد سلامة النظر.

شهادة المؤهل الدراسي، لحملة المؤهلات العليا، وشهادة محو أمية لغير المتعلمين.

تحديد الغرض من رخصة السلاح الدفاع أو الصيد أو الحراسة أو الزينة.

خطوات عمل رخصة سلاح

وللحصول على رخصة السلاح، يتوجب على الشخص أن يتجه إلى قسم الشرطة، التابع له محل الإقامة، ومعه المستندات المطلوبة.

يتم تسليم المستندات إلى مأمور القسم أو المركز، لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

بعد التأكد من صحة المستندات والبيانات، يقوم المأمور بتسليم الشخص خطاب معتمد للتوجه إلى مركز تدريب المديرية خلال فترة أقصاها 3 أسابيع، لإجراء الاختبارات.

تشمل الاختبارات معرفة مدي إلمام الشخص بقواعد التعامل مع السلاح، وكيفية استخدامه، ومعرفته بالحالات التي يتم استخدامه فيها.

يتسلم بها خطاب من مركز التدريب باتمام الدورة بالقسم أو المركز لاستكمال إجراءات طلب الترخيص.