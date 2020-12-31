متاحة في 4 آلاف مكتب بريد و20 بنكا.. ماذا تعرف عن خدمة مدفوعية المواطن

خلال العام الجاري انتشرت جائحة كورونا التي تسببت في العزل المنزلي لأغلب الدول حول العالم، وتخوفًا من الزحام اتخذت الحكومة بعض القرارات التي من شأنها تقليل تزاحم المواطنين لدفع المستحقات الحكومية، خاصة في محافظات الصعيد والذين يضطرون إلى التحرك إلى القاهرة لتسديد تلك المستحقات.

وتستعرض «الوطن»، استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، أهم المعلومات التي يجب أن تعرفها عن خدمة «مدفوعية المواطن» في السطور التالية:

ما هي خدمة مدفوعية المواطن؟

تعتبر «مدفوعية المواطن»، واحدة من وسائل الدفع الإلكتروني للمستحقات الحكومية التي تتجاوز 10 آلاف جنيه.

الخدمة متاحة في مكاتب البريد

ويمكن تسديد المستحقات الحكومية في أفرع مكاتب البريد والتي يصل عددها إلى 4 آلاف مكتب على مستوى الجمهورية.

مدفوعية المواطن في البنوك المصرية

ولا يقتصر الأمر على مكاتب البريد فقط، بل يمكن أن يحصل المواطن على الخدمة من خلال أفرع 20 بنكا، وهم الأهلى، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي الدولي، والزراعي، والعربي، والأهلي اليوناني، والمصرف المتحد، وقطر الوطني الأهلي، وعودة، وكريدي أجريكول، والأهلي المتحد، وقناة السويس، وفيصل الإسلامي، وإتش. إس. بي. سي، والمصري لتنمية الصادرات، والمشرق.

خطوات التعامل مع مدفوعة المواطن

إذا كان المواطن يتلقى خدمة تتجاوز قيمتها 10 آلاف جنيه، ولا يتوفر لديه بطاقة إلكترونية تسمح بسداد المبالغ المالية الكبيرة، يمكنه الحصول على أمر توريد بقيمة المبلغ المطلوب سداده، ويتوجه إلى أحد البنوك المشتركة فى منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، أو مكاتب البريد، ويُسدد المستحقات الحكومية عبر آلية مدفوعة المواطن، ويحصل على إيصال السداد مختومًا من البنك أو مكتب البريد.