التعليم: تأجيل امتحانات طلاب صفوف النقل للمصابين بفيروس كورونا

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، عن موافقة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنسيق مع المديريات التعليمية بالمحافظات، على تأجيل امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بمختلف مراحل التعليم للطلاب المصابين بفيروس كورونا، على أن يحصلوا على الدرجة الكاملة في الدور الثاني بشرط تقديم تقرير طبي يفيد بإصابتهم بالفيروس وخضوعهم للحجر أو العزل الصحي.

وقال المصدر، لـ«الوطن»، إن ولي أمر أي طالب يقدم تقريرا طبيا يفيد بإصابة نجله بفيروس كورونا قبل الامتحانات بساعات، سيتم تأجيل الامتحان على أن يؤدي الامتحان في دور أغسطس 2021، ويحصل على الدرجة الكاملة، مراعاة للظروف الصحية والمرضية الصعبة بسبب فيروس كورونا، مؤكدا أن جميع اللجان الامتحانية على مستوى المحافظات سيتم تعقيمها وتطهيرها للوقاية من الفيروس.

وأضاف المصدر، بأنه سيتم تقليل عدد الطلاب في اللجان الامتحانية من 20 طالبا إلى 15 طالبا كحد أقصى، لتحقيق التباعد الجسدي والاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان الامتحانية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، منوها إلى أنه سيتم قياس حرارة كل طالب قبل دخول لجان الامتحانات، وأي طالب ستظهر عليه أعراض سيسمح له بتأجيل امتحاناته للدور الثاني بالدرجة كاملة بعد شفائه من الفيروس.

من جهته، أوضح الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنى، بأن امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بمختلف المراحل سيتم عقدها في مواعيدها المحددة، مشيرا إلى أن قرار إغلاق المدارس وإلغاء العام الدراسي سيادي وليس قرارا منفردا بوزارة التربية والتعليم، مؤكدا أن الوضع الصحي مستقر ولا داعي لإلغاء العام الدراسي 2020-2021، بسبب فيروس كورونا.

وأشار مجاهد إلى أن الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2020-2021، سار بصورة منتظمة تزامنا مع تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أن الوزارة نجحت تماما في انتظام الدراسة بجميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال الفصل الأول، موضحا أن إلغاء امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بعد زيادة حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا طبقا للبيانات الرسمية لوزارة الصحة، غير مطروح على الإطلاق.