استشاري قلب: كورونا أصبح أكثر شراسة والإصابات بين الشباب والأطفال تقلق

أكد الدكتور محمد شيح، استشاري الصدر والقلب، ونائب مدير مستشفى النموذجي، أن فيروس كورونا المستجد، أصبح أكثر انتشارا وشراسة في مصر، لافتا إلى أنهم يرون الآن حالات أصابة بالفيروس بين الشباب والأطفال، وليس فقط بين أصحاب الأمراض المزمنة، كما كانت الإصابات خلال الموجة الأولى من انتشار الفيروس، قائلا: «الصورة المرضية للمصاب، بقت أكثر عنفا عن السابق، إحنا الأول كنا بنشوف الحالات الشديدة عند أكسجين تحت التسعينات و88، دلوقتي عند نسبة تشبع الاكسجين بالدم 92%، بنشوف على مستوى الأشعة المقطعية للمصاب، أكثر من 50% من الرئة مصاب بالتهاب عنيف، وتدهور الحالة بيحصل بشكل سريع».

العلاج الأساسي لكوفيد 19

وأوضح «شيح»، خلال مداخلة هاتفية مع حلقة اليوم الأربعاء، من برنامج «من الجاني»، المذاع على شاشة «الحدث اليوم»، أن العلاج الأساسي لكوفيد 19، عبارة عن مضادات التجلط من حقن وأدوية سيولة، بالإضافة إلى أكسجين إذا كان المريض في حاجة له، مشيرا إلى أنه كلما يتم اكتشاف الإصابة لدى المريض مبكرا، كان من السهل التعامل مع المرض من الناحية الطبية، مطمئنا أن معظم الحالات المصابة تشفى و«بتعدي»، لكن المشكلة الرئيسية هي حالة التهاون المسيطرة على الناس بعض الشيء، سواء من ناحية الالتزام بالإجراءت الاحترازية، أو حتى عدم الأخذ بالنصيحة الطبية في الوقت المناسب.

المشكلة تكمن هنا

وأشار إلى أن كل المشكلة بالنسبة لهذا المرض أن المصاب به أحيانا يتأخر في تحليلاته أو أن يذهب لدكتور متخصص، منبها أن من الممكن أن يكون الشراسة التي يظهر بها الفيروس الآن مرتبطة بتحوره وظهور سلالة جديدة، أو أن يكون السبب فيها برودة الجو التي جعلت الفيروس أكثر عنفا.

معللا بأن قصر الوقت، والتطور السريع للفيروس والصور المرضية المتعددة، هو ما لا يجعلهم يحصلون على أي معلومات دقيقة تخص هذا الوباء، لكن المتأكدين منه أن الخطة العلاجية والبروتوكلات العلاجية المتبعة في مصر تأتي بنتيجة جيدة، كلما تم اكتشاف الإصابة بالمرض مبكرا.