طارق الشناوي: «الاختيار» الأبرز في رمضان.. و«إلا أنا» نجح خارج الموسم

قال طارق الشناوي، الناقد الفني، إن مسلسل «الاختيار»، ومسلسل «الفتوة»، ومسلسل «بـ100 وش»، ومسلسل «ليالينا 80»، ومسلسل «لما كنا صغيرين»، ومسلسل «ونحب تاني ليه» كانت المسلسلات الأبرز في شهر رمضان، إلى جانب مسلسل «النهاية» الذي حصل على قوة دفع قوية جدًا مع شعبية الفنان يوسف الشريف.

وأضاف «الشناوي»، خلال لقاء عبر «الفيديو كونفرانس» في برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON» مع الإعلامية لميس الحديدي، أن بعد شهر رمضان كان هناك تعلقا كبيرا من المواطنين مع مسلسلات رمضان، ومع أبطال مسلسلات رمضان، وأصبحوا يريدون المزيد من المسلسلات عن هؤلاء الأبطال، وخاصة مسلسل «الاختيار»، حيث إن بطولة الضابط المصري شهدت تفاعلا كبيرا معها.

وتابع بأن مسلسل «بـ100 وش» أصبح «تريند»، وتتر المسلسل أصبح الأغنية الأكثر تداولا بين الناس في الوقت الحالي، وتم استغلال الأغنية والمسلسل في عمل مشهد منه في حفل الختام من مهرجان الجونة، وهو ما يدل على نجاح المسلسل بشكل كبير، موضحًا أن عرض جزء ثانٍ من مسلسل «بـ100 وش» ياتي استمرارا لنجاح العمل، مشيدا بموقف كاملة أبو ذكري والاعتذار عن تواجدها في الجزء الثاني.

مسلسل «إلا أنا» نجح بشكل كبير خارج شهر رمضان

وأردف أن مسلسل «إلا أنا» من المسلسلات التي نجحت بشكل كبير خارج شهر رمضان، وحصد ردود أفعال قوية من البيوت والمنازل، وسيعطي درسا قويا للمنتجين بأن يتم الاستثمار خارج شهر رمضان، وللمشاهدين أكثر بأن يشاهدوا نجوم غير نجوم شهر رمضان المعتادين.

هؤلاء الفنانين الأفضل في عام 2020

وواصل: «يسرا ونيللي كريم وياسمين عبد العزيز وصابرين، هن الفنانات الأفضل في 2020، فالأربعة قدمن أداءً مميزا هذا العام، وبالنسبة للرجال يأتي أمير كرارة وياسر جلال وآسر ياسين، في المقدمة، بأدائهم المميز في 2020 وكانوا الأبرز».