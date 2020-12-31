اليوم.. وزيرا التعليم يعلنان إجراءات التعامل مع كورونا خلال الامتحانات

يعقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مؤتمرا هاما اليوم الخميس، لإعلان إجراءات التعامل مع فيروس كورونا، خلال امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بمختلف مراحل التعليم، والجامعات.

وتنتهى المدة المحددة لتسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية، مساء اليوم الخميس الموافق 31 ديسمبر الجارى، بعد قرار مدها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث كان من المقرر أن تنتهى المدة فى 26 ديسمبر، ولكن حرصا على مصلحة الطلاب، أعلنت الوزارة خلال الأيام الماضية استمرار تسجيل الاستمارة حتى 31 ديسمبر.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد 2020-2021، سار بصورة منتظمة، مشيرا إلى أن جميع الامتحانات ستعقد فى مواعيدها المحددة، مؤكدا أن الوزارة ليس لديها أى تخوفات من تفشي فيروس كورونا.

وأوضح وزير التربية والتعليم، لـ«الوطن»، أنه سيعلن خطط تسيير امتحانات الترم الأول لجميع صفوف النقل بمراحل التعليم المختلفة، وخطة مواجهة فيروس كورونا داخل اللجان الامتحانية، لحماية الطلاب من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه لا نية على الإطلاق من إلغاء امتحانات الترم الأول.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد اتخذت 10 إجراءات جديدة لحماية الطلاب من خطر الإصابة بفيروس كورونا خلال امتحانات الترم الأول، وهى كالتالي:

1- تجهيز 50 لجنة احتياطية بكل محافظة تحسباً لنقل الطلاب حال اكتشاف أى حالة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.

2- توفير جميع أدوات التعقيم والتطهير بكل لجنة لتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية من كورونا.

3- إلزام جميع الطلاب والمعلمين والمراقبين والمشرفين على ارتداء الكمامات الطبية بشكل إجباري.

4- تعقيم وتطهير اللجان يومياً قبل وبعد انتهاء ساعات الامتحانات.

5- توفير أجهزة حرارية بكل لجنة امتحانية بكل اللجان على مستوى الجمهورية لقياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بأداء الامتحانات.

6- تقليل عدد الطلاب داخل اللجنة الامتحانية الواحدة بحد أقصي 15 طالبا لتحقيق التباعد الجسدي والإجتماعي بين الطلاب للحد من انتشار الفيروس.

7- تخصيص طبيب زائر لكل لجنة لمتابعة حالة الطلاب والقائمين على الامتحانات الصحية، لوضع السيناريوهات البديلة حال حدوث طوارئ.

8- ممنوع منعًا باتًا عمل امتحانات موحدة وكل مدرسة امتحان قائم بذاته والمدرسة هي التي تضع امتحانات النقل.

9- تعقيم المقاعد الخشبية المخصصة لجلوس الطلاب عليها أثناء العملية الامتحانية بصفة دورية.

10- مواجهة الغش الإلكتروني والجماعي بحزم شديد.