«التعليم»: تقليص عدد الطلاب داخل اللجان الامتحانية لمواجهة كورونا

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن تقليص عدد الطلاب داخل اللجان الامتحانية إلى 15 طالبا أو 20 طالبا بحد أقصى، وأيضا تقليص عدد الطلاب داخل المدرجات بالكليات، لتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب، لمواجهة فيروس كورونا، ضمن خطط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وحماية الطلاب من الإصابة بالفيروس خلال الامتحانات.

وقال المصدر، فى تصريحات لـ «الوطن»، إن وزيري التعليم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، اتفقا على عدم إلغاء امتحانات الترم الأول بالمدارس والجامعات، بسبب تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أن الوزارتين اتخذتا إجراءات صارمة سيتم الإعلان عنها صباح اليوم، لمواجهة فيروس كورونا خلال الامتحانات، وحماية الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.

وأشار المصدر، إلى أن الوضع الصحى بالمدارس والجامعات غير مقلق على الإطلاق، وأنه لا يوجد أى تخوفات من قبل التعليم من موجة فيروس كورونا الثانية، موضحا أن إجازة الترم الأول ستبدأ فى 5 فبراير المقبل، منوها إلى أن العمل يسير بصورة منتظمة لإنجاح العملية الامتحانية فى المدارس والجامعات.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن امتحانات الترم الأول فى الجامعات ستعقد فى مواعيدها المحددة ولا يمكن إلغاء الامتحانات بسبب تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أن الوزارة بالتنسيق مع الجامعات ستنفذ إجراءات التعقيم والتطهير بالمدرجات داخل الكليات، لتوفير الحماية الكاملة للطلاب، والقائمين على العملية الامتحانية.

وشدد عبدالغفار، خلال حديثة، لـ «الوطن»، على ضرورة ارتداء الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية بالجامعات من ارتداء الكمامات الطبية للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، مؤكدا أن الجميع داخل المجلس الأعلى للجامعات يعمل على إنجاح العام الدراسي 2020-2021.

ومن جهته، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن حماية الطلاب من كورونا داخل اللجان الامتحانية من أهم أولويتنا، مشيرا إلى أن جميع اللجان سيتم تعقيمها وتطهيرها قبل بداية الامتحانات، منوها إلى أن الوزارة حريصة على استكمال العام الدراسي مهما كانت التحديات.

وأضاف «شوقي»، لـ «الوطن»، أن الوزارة بالتنسيق مع المديريات التعليمية بالمحافظات والتأمين الصحى ووزارة الصحة، سيقومان بتوفير أجهزة حرارية لقياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحانات، وذلك للأطمئنان على سلامتهم، قائلا: «نعمل على خدمة أبنائنا الطلاب».