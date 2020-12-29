استبعاد مدير مدرسة والتحقيق مع 3 معلمين في بني سويف

قرر أيمن الكاشف، مدير إدارة ناصر التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم في بني سويف، استبعاد مدير مدرسة إعدادية، والتحقيق مع 3 مدرسين من الإشراف اليومي، على خلفية عدم سير العملية التعليمية داخل المدرسة بالشكل المطلوب.

وفاجئ مدير إدارة ناصر التعليمية إحدى المدارس الإعدادية بقرية بهبشين، لمتابعة سير العملية التعليمية، حيث فوجئ بعدم سير العملية بالشكل المطلوب وتقصير المدير والإشراف العام واليومي في اداء عملهم.

وقرر " الكاشف " إحالة مدير المدرسة إلى التحقيق بالشؤون القانونية مع استبعاده من عمله لحين إنتهاء التحقيقات، كذلك إحالة 3 مدرسين من الإشراف إلى التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية.

وفي سياق آخر زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا " stem" بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، بحضور سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، واللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، والدكتور رجب عبد الفتاح مدير المدرسة.

وتفقد المحافظ سير أعمال امتحانات منتصف العام الدراسي لطلاب الصف الثاني الثانوي، والتي تنتهى 31 ديسمبر الجاري بالرياضيات وعلوم الأرض، وذلك بالتوازي مع عقد الامتحان العملى، فيما أنهى طلاب الصف الأول الثانوي امتحاناتهم والتي عقدت في الفترة من 20 إلى 24 ديسمبر الحالي، وتستكمل بامتحانات العملى اعتباراً من 17 يناير المقبل وحتى 20 من نفس الشهر.

واطمأن المحافظ على توافر المناخ المناسب أثناء أداء الطلاب الامتحان والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، وتنظيم عملية الدخول والخروج من وإلى لجان الامتحان، مع المداومة على أعمال التطهير والتعقيم لمكونات المدرسة.

كما تفقد المحافظ سير العملية التعليمية بالمدرسة، وتجول داخل بعض فصول الصف الأول، وتبادل الحوار مع الطلاب عن طبيعة الدراسة بالمدرسة وسير العملية التعليمية، والمناهج التي يدرسونها، والمشروعات العلمية المكلفين بها، وإجراءات وخطوات تنفيذها.