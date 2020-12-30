7 جنيهات.. ارتفاع أسعار الذهب في نهاية اليوم بمحلات الصاغة

ارتفعت أسعار الذهب في نهاية المعاملات اليومية بالبورصات العالمية وأسواق المال، بمقدار يتراوح بين 7 إلى 5 جنيهات في الجرام، حيث ارتفع سعر جرام الذهب من عيار 24 الذهب البندقي بمقدار 7 جنيهات، حيث بدء في مستهل اليوم 936 جنيهًا، بينما آخر اليوم 943 جنيهًا.

بينما جاء أقل ارتفاع في سعر عيار 18، بمقدار 5 جنيهات، حيث بدء في بداية اليوم 702 جنيها، وفي نهاية أسواق المال بحوالي 707 جنيهًا.

وترصد «الوطن» استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، متوسط أعيرة الذهب المختلفة، من عيار 24 وعيار 21 وعيار 18 في البورصات العالمية، وانعكاسها على الأسواق المحلية ومحلات الصاغة، مقارنة بالأسعار التي وردت مساء أمس الاثنين..

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب، ارتفاعًا في نهاية اليوم الأربعاء، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 941 و943 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 823 و825 جنيها، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 705 و707 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم الأحد، إلى 6 آلاف و600 جنيه.

أسعار الذهب في اسواق المال

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال بمصر اليوم الأربعاء الموافق 30 ديسمبر، 60.83 دولار أمريكي، ما يعادل 956.82 جنيهًا، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 بأسواق المال 53.22 دولار أمريكي، بما يعادل حوالي 834.24 جنيها، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال 45.62 دولار أمريكي، بما يعادل 717.63 جنيها.

وعلق وصفي واصف رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، على حالة تذبذب الأسعار التي يشهدها السوق قائلا: «سيظل هناك تذبذبًا واضحًا في سوق الذهب بين ارتفاع وانخفاض، حتى النصف الثاني من يناير المقبل، لتتضح بعد ذلك الرؤى».