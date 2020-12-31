أعراض كورونا الجديدة والجهاز الهضمي.. متى يجب التوجه إلى الطبيب؟

«الحمى، والكحة الجافة، والإرهاق والعطس والتهاب الحلق».. أعراض شائعة للإصابة بفيروس كورونا، عادة ما تكون خفيفة في بدايتها وتزداد تدريجيا، ومع ظهور السلالة الجديدة من الفيروس التاجي منذ بداية ديسمبر، طرأت أعراض مختلفة على المصابين به ترتبط بالجهاز الهضمي بشكل أكبر.

أعراض كورونا الجديدة غير الشائعة في الموجة الثانية من الوباء، تتمثل في فقدان الشهية والغثيان والقيء والإسهال، وقد تستمر هذه الأعراض ليوم واحد فقط، وفي بعض الأحيان تحدث الأعراض الهضمية قبل أعراض الإصابة بالحمى والتنفسية، ما يثير حالة من القلق لدى الأشخاص المصابين بتلك الأعراض، فما دلالة الإصابة بتلك الأعراض وما الفترة الزمنية التي لا يجب تجاوزها عند الشعور بها والتوجه إلى الطبيب المختص؟.

«هل أنا مصاب بكوفيد؟، أم مصاب بالبرد أو الإنفلونزا؟».. سؤال يصعب الإجابة عليه، بسبب تشابه أعراض الإصابة بفيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية، فقد تكون مصابًا بكوفيد أو الإنفلونزا في وقت واحد، وبحسب قول الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة والمناعة بجامعة الزقازيق، فعند ظهور أكثر من عرضين من الأعراض السابق ذكرها، خاصة إذا كان الشخص مخالطًا لمريض كورونا، يجب الاتصال بالرقم 105 على الفور، أو التوجه لأقرب طبيب متخصص لإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة.

تطور المرض وخطورته

فيروس كورونا مرض تنفسي تشتد حدته لدى شخص واحد تقريبا من كل 6 أشخاص يصابون بالعدوى، ويعانون من صعوبة التنفس، وتزداد احتمالات الإصابة بكوفيد وتشتد مخاطره ومضاعفاته عند كبار السن والأشخاص المصابين بمشكلات طبية أساسية، مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو السكري، وبحسب تصريحات المر لـ«الوطن»، فلا يجوز تجاهل الأعراض الجديدة لفيروس كورونا حال الشعور بها ليومين مستمرين بنفس الوتيرة.

وأوصى المر بتطبيق الإجراءات الاحترازية وأهمها التباعد البدني وارتداء الكمامة وغسل الأيدي باستمرار، وتعزيز الصحة بالأطعمة التي تعمل على تقوية الجهاز المناعي.