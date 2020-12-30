أعراض كورونا الجديدة.. إليك الأكثر والأقل شيوعا منذ بداية الجائحة

شهدت مصر خلال الأيام الماضية تزايدًا محلوظًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، بعد تحذيرات الحكومة المصرية ووزارة الصحة من موجة ثانية تشهد تحورًا للفيروس وظهور سلالات جديدة له، الأمر الذي جعل الكثيرون يبحثون عن أعراض كورونا الجديدة لوقاية أنفسهم من خطر انتشار العدوى.

وفي هذا الصدد؛ تستعرض «الوطن» أعراض كورونا الجديدة، فضلًا عن الأعراض القديمة والتي ظهرت مع بداية الموجة الأولى في مطلع العام الحالي، وذلك وفقًا لبيانات سابقة من وزارة الصحة على النحو التالي:

أعراض فيروس كورونا

وتمثلت الأعراض الأولية والأكثر شيوعًا لفيروس كورونا في الحمى والإرهاق والسعال الجاف، وقد يعاني بعض المرضى من الآلام والأوجاع، أو احتقان الأنف، أو الرشح، أو ألم الحلق، أو الإسهال، وعادة ما تكون الأعراض خفيفة وتزداد تدريجيًا، ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن تظهر عليهم أي أعراض ودون أن يشعروا بالمرض.

وقد تشمل الحالات الوخيمة من الإصابة بالفيروس، الفشل التنفسي والالتهاب الرئوي الذي يتطلب التنفس الاصطناعي.

ومن بين الأعراض أيضا، فقدان حاستي الشم والتذوق بشكل مفاجئ، خاصة وإن كان المريض ليس له تاريخ مرضي أو يعاني من الجيوب الأنفية.

وفي حالات قليلة جدًا، قد يظهر على مصاب كورونا طفح جلدي في كل مناطق الجسم، من الوجه وحتى القدمين، ويتنوع بين طفح جلدي عادي وفقاعات.

وفي تصريح سابق للدكتور محمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة على شاشة «إكسترا نيوز»، قال إنّه في حالة فيروس كورونا تكون الأعراض الأساسية ارتفاع درجات الحرارة والصعوبة في التنفس والتكسير في الجسم وفقدان حاسة الشم والتذوق وبعض الأعراض بالجهاز الهضمي مثل القىء والغثيان، إلا أنّ هناك حالات في أوروبا وبريطانيا قالوا إنّ بعض المرضى يحدث لهم نسيان مؤقت للذاكرة.

وقال الدكتور شريف محسن، مدير مستشفى العزل في العبور، ومنسق عام مستشفيات العزل بجامعة عين شمس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، إنّه أحيانًا يرتفع معامل التجلط لدى مصاب كورونا، ما يزيد فرص الإصابة بالجلطات، وإذا لم يتم علاجها تتدهور الحالة ويصعب علاجها أو تصل لمرحلة شديدة.

ووفقًا لصحيفة «express» البريطانية، فإنّ الشعور بالغثيان ليس من أكثر أعراض فيروس كورونا شيوعًا، إلا أنّّه شوهد في كثير من الحالات.