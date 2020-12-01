محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة الإشغالات: لا تهاون في المخالفات

شدّد محافظ القليوبية على عدم التهاون مع أي مخالفات تشوه المظهر الحضاري للشوارع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكل من يتعدى على الطريق العام سواء بإشغال أو تشويهه.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التي قادها المحافظ، فجر اليوم، بمشاركة نائبه الدكتور سمير حماد، واللواء خالد المحمدي، رئيس مدينة شبين القناطر، والعميد سيد محمد، مأمور مركز شرطة شبين القناطر والعميد محمد جابر مدير شرطة المرافق، لتطهير شوارع مدينة شبين القناطر من الإشغالات والباعة الجائلين وظاهرة الافتراش بالشارع العام.

وتمكنت الحملة من إزالة إشغالات الباعة الجائلين التي كانت تتسبب في غلق الشارع أمام المارة والسيارات، كما تم إزالة العديد من عربات الكارو وتحرير محاضر لأصحابها، وإزالة عشرات الأكشاك المخالفة المقامة بدون ترخيص، كما تم مراجعة رخص المحلات والتأكد من صلاحية منتجاتها.

وخلال الحملة جرى المرور على المحلات التجارية والكافيتريات، ووجّه المحافظ إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والغلق في المواعيد المحددة، مشيرا إلى أن الحملة جاءت استجابة لشكاوى المواطنين من انتشار الباعة والأكشاك المخالفة، حيث قامت المحافظة بشن الحملة بشكل فوري للحفاظ على السيولة المرورية وتحقيق الانضباط داخل شوارع المدينة، تزامناً مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.