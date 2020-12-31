قارن قبل الشراء بين «رينو كادجار وأوبل جراند لاند»

دائمًا ما يبحث عشاق السيارات، عن السرعة والراحة والإمكانيات، خاصة في ظل المنافسات المحددة بين الكثير من مصنعي السيارات في العالم، حيث تأتي المفارقات والمقارنات بين العديد من الطرازات والعلامات التجارية الرائدة في العالم، وفي كل عام تأتي المقارنات بين العديد من السيارات الجديدة.

وتستعرض «الوطن» مقارنة بين سيارتي «رينو كادجار» و«أوبل جراند لاند» كالتالي:

رينو كادجار

- تأتي السيارة بمحرك ذي سعة 1197 سي سي.

- مكون من 4 أسطوانات.

- قوة 130 حصانا.

- بعزم أقصاه 205 نيوتن متر.

- تأتي بناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات.

- تصل السعة اللترية لخزان الوقود إلى 55 لترًا.

- تستهلك السيارة 5.7 لتر من الوقود لكل 100 كم.

- تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 192 كم/س.

- تصل مساحة الصندوق الخلفي للسيارة إلى 472 لترًا.

وتأتي السيارة في السوق المصري بثلاث فئات مختلفة التجهيزات وأسعارهم في السوق كالآتي.

1- أتوماتيك / VISON 2021 بسعر 379 ألف جنيه.

2- أتوماتيك / DYNAMIC 2021 بسعر 409 ألف جنيه.

3- أتوماتيك / SIGNATURE 2021 بسعر 434 ألف جنيه.

أوبل جراند لاند

- تضم محركاً بسعة 1600 سي سي.

- يولد قوة حصان ميكانيكي 163.

- أقصى عزم للدوران 240 نيوتن متر.

- تبلغ السرعة القصوى للسيارة 201 كم/ساعة.

- وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم خلال 9.4 ثانية.

- بها ناقل سرعة مانيوال مزود بـ6 سرعات.

- تستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم 7 لترات من الوقود.

بلد المنشأ للسيارة ألمانيا، تأتي السيارة في السوق المصري بثلاثة فئات مختلفة التجهيزات وسعرها في السوق المصرية كالآتي:

1- أتوماتيك ELEGANCE 2020 بسعر 450 ألف جنيه.

2- أتوماتيك HIGH LINE 2020 بسعر 490 ألف جنيه.

3- أتوماتيك TOP LINE 2020 بسعر 520 ألف جنيه.

وتوجد هذه السيارة بعدة فئات وتبدأ الفئة الأول بسعر 394 ألف جنيه، وأعلى فئة فيها تل إلى 444 ألف جنيه.