أكثر من 83 مليون إصابة.. 7 دول ألغت احتفالات رأس السنة بسبب كورونا

ساعات قليلة ويدخل العالم عاما جديدا 2021، بعد آخر خيم عليه تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، والذي أثر على احتفالات الشعوب بأعياد رأس السنة الميلادية، والتي كانت تشهد في السنوات الماضية، احتفالات صاخبة في أرجاء المعمورة، وتميزت بأجواء بهجة وسعادة، وألعاب نارية الضخمة.

ولكن أجواء حزينة وصامتة ستشهدها احتفالات هذا العام، إثر إجراءات الإغلاق التي أتخذتها العديد من الدول على مستوى العالم، بعد ارتفاع إصابات الفيروس في هذه الدول.

وكانت حالة من الهلع سادت في عدد من الدول وأثرت على احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة، على خلفية إعلان بريطانيا، في وقت سابق من الشهر الجاري، الكشف عن سلالة جديدة من كورونا، وعلى إثر ذلك ألغت الحكومة برئاسة بوريس جونسون، وعدد من الدول حول العالم، احتفالات عيد الميلاد.

ومنذ ظهور الفيروس في الصين، أواخر عام 2019، وصل إجمالي إصاباته حول العالم إلى 83.164.154، بينما بلغت وفياته 1.814.216، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 58.953.857.

ونرصد أبرز الدول التي اتخذت قرارات بإلغاء احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة:

بريطانيا:

قررت السلطات، تطبيق إجراءات الحجر بأسلوب عملي عبر فرض غرامات مالية على المخالفين، على أن يبدأ الغلق في شمال شرقي إنجلترا، من 10 مساءً حتى الخامسة فجرا بالتوقيت المحلي، فيما أعلن عمدة العاصمة البريطانية لندن، صديق خان، إلغاء الاحتفالات بالعام الجديد.

تونس:

أعلنت السلطات، حظر جميع التجمعات، بما فيها احتفالات رأس السنة الميلادية، وقال وزير الصحة التونسي، فوزي مهدي، إنه تقرر مواصلة تطبيق الإجراءات التي اتخذت بتاريخ 6 ديسمبر الجاري، حتى 15 يناير المقبل.

فرنسا:

ستشهد البلاد احتفالات صامتة بليلة رأس السنة، فيما قررت السلطات الفرنسية، حشد 100 ألف من رجال الشرطة والدرك ليلة رأس السنة، لتفريق الحفلات وفرض حظر تجول لمكافحة الفيروس، فيما يبدأ حظر التجول في البلاد الساعة الثامنة مساء، بالتوقيت المحلي.

اسكتلندا:

حثت السلطات الأسكتلندية، مواطنيها على البقاء في منازلهم عشية رأس السنة الجديدة.

هولندا:

تخضع البلاد للإغلاق، الذي سيستمر حتى 19 يناير المقبل، وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إنه سيتم العد التنازلي المعتاد لاستقبال عام 2021، خلف أبواب مغلقة في ملعب لكرة القدم في العاصمة الهولندية «أمستردام».

ألمانيا:

حظرت السلطات الالمانية، جميع التجمعات العامة، وبيع الألعاب النارية، فيما سمحت السلطات لمحلات المواد الغذائية ومحطات الوقود والصيدليات مفتوحة، ومنع غناء ترانيم عيد الميلاد، وسمح لبائعي شجرة عيد الميلاد بالبقاء مفتوحين.

رومانيا:

مددت السلطات الرومانية إغلاقها حتى 15 يناير المقبل، وسيطبق حظر التجول اليومي الساري المفعول من الساعة 11 مساءً، حتى 5 صباحا، عشية عيد رأس السنة الجديدة.

كما حظرت السلطات في رومانيا، حفلات عيد الميلاد في الأماكن العامة والخاصة، وفقا لما ذكرته صحيفة «القبس» الكويتية.