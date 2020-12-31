«كل اللي جاي انبساط».. كلمات أغنية «شكرا» لعمرو دياب قبل وداع 2020

قبل ساعات من وداع عام 2020 واستقبال السنة الميلادية الجديدة، طرح الفنان عمرو دياب، أغنيته الجديدة «شكرًا» من ضمن أغنيات ألبوم «يا أنا يا لاء»، وتقول كلماتها «مش طالبة زعل الليلادي.. واللي بيتلكك سلام.. كل اللي جاي انبساط.. روق هتنسى اللي فات.. عايزين نعيش الليلادي مش هنقضيها حكايات».

ويضييف الهضبة: «الدنيا دي ليها حسبة.. فرح وأحزان بنسبة ليه نعيش في خيالنا كذبة ليه نعمل مسرحية.. اللي يوقف طريقنا واللي ميبقاش طايقنا مع نفسه ده ويفارقنا.. ونقوله ده مية مية.. واللي متسلمش منه على طول إستغنى عنه.. لما يقابلك كأنه هوا قدامك معدي نفرح ونعيش بكيفنا وماعاش اللي يناكفنا.. ياما عيشنا وياما شوفنا ولا تشغلنا الحاجات دي كدة لأ تمام التمام ولا ندي حد إهتمام.. مش طالبة زعل الليلادي واللي بيتلكك سلام».

وقبل نهاية 2020 اعتاد عمرو دياب، أن يطرح كل يومين ثلاية، أغنية جديدة، وبلغ عددها نحو 10 أغنيات منها «الجو جميل، محسود».

ويضم ألبوم «يا أنا يا لاء» 12 أغنية جديدة، وهى «يا أنا يالاء» كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان: محمد يحيى، و«محسود» كلمات تركي آل الشيخ، ألحان خالد عز، و«شكرًا» كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، و«عايز أعمل زيك» كلمات تامر حسين، ألحان إسلام زكي، و«طبل» كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عزيز الشافعي.

ومن بين الأغاني التي تضمنها ألبوم عمرو دياب، «بتهزر» كلمات بهاء الدين محمد، ألحان شريف الغندور، «فاكرني ياحب» كلمات صابر كمال، ألحان وليد سعد، و«أنا معاك» كلمات خالد تاج الدين، ألحان خالد عز، و«يا دلعو» كلمات تركي آل الشيخ، ألحان سهم، «من العشم» كلمات تركي آل الشيخ، ألحان تامر عاشور، و «محسود» (Remix)، و«الجو جميل» كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد يحيى.

تنوّعت أغاني ألبوم عمرو دياب، بين الجوّ الرومانسي الحالم والإيقاع الراقص الذي أضفى بعض الفرح إلى يوميات المستمعين، في ختام سنةٍ كان من الصعب الابتهاج كثيرًا خلالها، حسب بيان صادر عن تطبيق أنغامي، وسبق وأصدر عمرو دياب في الصيف «أماكن السهر» و«أهي أهي».

وفي عام 2020 يعد الفنان عمرو دياب، أكثر فنان استماعاً في العالم العربي علي Spotify.