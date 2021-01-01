الإسكان توضح كيفية استرداد مقدم الحجز في حالة عدم الفوز بوحدة سكنية

لا يحالف الحظ فى أحيان كثيرة، جميع المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن الوحدات التى تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ولأسباب مختلفة، منها عدم استيفاء الأوراق المطلوبة للحجز، أو عدم مطابقة شروط العميل المتقدم لشروط الحجز المنصوص عليها.

وأوضحت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، مى عبدالحميد، أن هناك أوقات كثيرة لم يتمكن جميع المتقدمين، للحصول على وحدة سكنية، لأن هناك إعلانات تشهد إقبالا كبيرا من قبل المتقدمين، والذى يفوق عدد الوحدات المطروحة، فيصبح الأمر متروكا للأولوية المنصوص عليها.

أما عن كيفية استرداد مقدم الحجز فى حالة عدم الحصول على وحدة سكنية، أوضحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه على العميل الراغب فى سحب مقدم جدية الحجز، أن يقوم بتقديم طلب استرداد مقدم الحجز عبر الموقع فور إغلاق باب الحجز، عن طريق الدخول إلى الموقع بالرقم القومي وكلمة السر.

ثم يقوم باختيار «استرداد مقدم الدفع» والموافقة على الإقرار الموجود بالصفحة على الموقع الإلكترونى للصندوق، وعقب إتمام الطلب، يقوم بنك التعمير والإسكان بتنفيذ إجراءات التحويل وإخطار العميل عن طريق إرسال رسالة قصيرة على رقم المحمول، وتغيير حالة الاستمارة على الموقع إلى «تم رد جدية الحجز»، بحسب الرئيس التنفيذى للصندوق.

وأكدت الرئيس التنفيذى للصندوق، على أنه لابد من أن يلتزم كل من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته، بشكل دائم ومنتظم، لمدة 5 سنين.

وأشارت الرئيس التنفيذى للصندوق، إلى أنه من يخالف ذلك، يعرض نفسه للعقوبات التى حددها قانون الإسكان الاجتماعى، والتى قد تصل إلى الحبس لمدة عام، وفى بعض الأحيان يتم سحب الوحدة السكنية من العميل، بعد حصوله عليها.

كما أنه يحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق، بحسب «عبدالحميد».