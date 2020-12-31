الدولار يستقر قبل ساعات من بداية العام الجديد

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 31 ديسمبر2020، قبيل ساعات من العام الجديد، عقب ارتفاع وصل إلى 3 قروش، مقارنة بيوم الخميس الماضي.

وجاء سعر الدولار في 21 بنكا، منها: «كريدى أجريكول، والبركة، وبلوم، والأهلي الكويتي بيريوس، ومصرف أبوظبى الإسلامي، والمصري الخليجي، وعودة، ومصر إيران للتنمية، والمشرق، والكويت الوطني، وتنمية الصادرات، والاستثمار العربي، والعقاري العربي المصري، والتنمية الصناعية، وأبوظبي التجاري، والتجاري الدولي، والإمارات دبي الوطني، والتعمير والإسكان، والأهلي المتحد، وقطر الوطني، وhsbc، بـ15.79جنيها مقابل 15.69جنيه.

وتوقعت عدة تقارير اقتصادية لبنوك الاستثمار، ومنها مورجن موريس وهيرمس وآخرون، أن يرتفع الدولار فى بداية العام الجديد، ويواصل ارتفاعه، شريطة أن يتجاوز 15.80 جنيها في البنوك.

واتفق على الحريري، سكرتير الشعبة لعامة للصرافة بالغرف التجارية، مع تلك التوقعات، قائلا: إن هناك مخاوف من تداعيات الموجة الثانية لفيروس فيروس كورونا، منوها إلى أن التاثير الأكبر على قوة الجنيه المصرى مقابل الدولار.

وبنظرة مختلفة ومتفائلة للجنيه المصرى مقابل الدولار، أكد تقرير لبنك الاستثمار بلتون، أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر استعاد مكانته، ويمكنه أن يغطي احتياجات النقد الأجنبي في السوق المحلي.

وتوقعت تدفقات داخلة بنحو 18.5 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2021، ما يغطي 80% من الفجوة التمويلية بالنقد الأجنبي.