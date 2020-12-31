سعر الدولار اليوم الخميس 31-12-2020 مقابل الجنيه المصري

تختلف أسعار الدولار بين الحين والآخر تأثرًا بتبعيات انتشار فيروس كورونا حول العالم، الذي أثرعلى العملة الأمريكية بشكل كبير، وتستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر الدولار في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة أبرزها بنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي والمصرف المتحد وبنك قناة السويس اليوم الخميس الموافق 31 ديسمبر الحالي، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر، نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمس الأربعاء

وارتفعت أسعار الدولار بقيمة قرش في منتصف تعاملات أمس الأربعاء حيث سجل بنك مصر وأبو ظبي الأول السعر الأقل لبيع وشراء الدولار، أما البنوك التي سجلت أعلى سعر هي التجاري الدولي، والإمارات دبي الوطني، والأهلي المتحد، وفيصل الإسلامي، والأهلي المتحد، وفيصل الإسلامي، وقطر الوطني، البركة، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والمصري الخليجي، ومصر إيران للتنمية، والمصرف المتحد، والمشرق، وعودة، والمشرق، والمصري لتنمية الصادرات.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 31 ديسمبر

وسجل الدرهم الإماراتي في بداية تعاملات اليوم الخميس 31 ديسمبر، في البنك الأهلي المصري بقيمة 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد نحو 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

كما سجل اليورو في بداية تعاملات اليوم الخميس 31 ديسمبر في البنك الأهلي المصري نحو 19.25 جنيه للشراء، و19.41 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد نحو 19.21 جنيه للشراء، و19.41 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 19.27 جنيه للشراء و19.43 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني في بداية تعاملات اليوم الخميس 31 ديسمبر، في المصرف المتحد 21.17 جنيه للشراء و21.40 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 21.32 جنيه للشراء و21.52 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل الجنيه الإسترليني 21.34 جنيه للشراء، و21.55 جنيه للبيع.

بينما سجل الريال السعودي، في بداية تعاملات اليوم في بنك قناة السويس 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، كما سجل في البنك الأهلي المصري 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجّل في بنك الإسكندرية نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.