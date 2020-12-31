سلخ الزراف «زيزو» وتحنيطه.. ولجنة للحفاظ على حياة «شيكي وفرح»

استيقظ المسؤولون والعاملون والكلافون بحديقة حيوان الجيزة، اليوم، على نبأ نفوق ذكر الزراف زيزو القادم من جنوب أفريقيا الثلاثاء الماضي، ورجحت مصادر مسؤولة إصابته بالتهاب رئوى حاد، جراء موجة الطقس السيئ التي تمر بها البلاد، ورغم محاولات أطباء الحديقة التدخل بالإسعافات الأولية، لكن المحاولات باءت بالفشل.

وتعد حالة نفوق زيزو هي الرابعة لنفوق الزرافات بحديقة حيوان الجيزة خلال 10 أعوام، إذ بدأت بأنثى الزراف «روكا» في ديسمبر 2013 بعد تعرضها للاصطدام بالسياج الحديدي، التى ضاقت حول عنقها بسبب «مشاكسات» الزوار، وبعدها وفاة «عزيز» أول مولود لذكر الزراف «ياسو» الذي نفق في ديسمبر 2016، بسبب رفض أمه إرضاعه بعد الولادة الطبيعية بعدة أيام، لتبقى «سوسن» وحيدة، ثم الذكر «ياسو» الذي نفق في ديسمبر 2018 إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد بسبب الطقس السيئ.

الزراف في الحجر ومفاوضات مع جنوب أفريقيا لخفض عدد الحيوانات المرسلة لهم

وشكلت حديقة الحيوان اليوم لجنة بيطرية من أطباء الحديقة ومعهد بحوث صحة الحيوان وإدارة الحياة البرية، لإعداد تقرير عن أسباب النفوق بعد تشريح الجسمان وإرساله إلى جنوب أفريقيا.

ورجح المصدر تعرض «زيزو» لصدمة عصبية بسبب انخفاض درجة الحرارة ليلا، لدرجة أقل من الأجواء التي يمكنه أن يعيش فيها وهي 20 درجة مئوية ليلا، موضحا أنّ حيوان الزراف استوائي يعيش في الأجواء الحارة في القارة الأفريقية، ويحتاج لـ«مبيتات» خاصة تحميه من انخفاض درجات الحرارة.

وأكد المصدر تشكيل لجنة متابعة بيطرية للزرافتين «فرح» و«شيكي» لمتابعة حالتهم الصحية واتخاذ إجراءات لوقايتهم من البرد والحفاظ عليهم، وإجراء التحصينات اللازمة بسب التقلبات الجوية.

وتابع المصدر أنّه سيتم وسلخ جلد الزراف زيزو للاستعانة لتحنيطه وإيداعه المتحف الحيواني ثم حرق الجثة بمحارق الحديقة.

وقال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إنّه سيتم إرسال الصفة التشريحية إلى الجهة المصدرة من جنوب أفريقيا، لان الحيوان يعد في الحجر البيطري ويتبع الدولة المصدرة، على أن يتم التفاوض معهم لخفض اعداد الحيوانات المرسلة لهم، لافتا إلى أن صفقة الزرافات الثلاث كانت بالتبادل حيث من المقرر أن ترسل مصر فرس نهر وعشر سلاحف وكبش أروي.

فيما أعلنت جمعيات الرفق بالحيوان وعدد من نشطاء حقوق الحيوان الحداد حزنا على نفوق ذكر الزراف «زيزو»، بينما طالبت دينا ذو الفقار الناشطة بحقوق الحيوان، وطالبت باتخاذ الإجراءات لحماية الثلاث زرافات الباقيات وتوفير جميع التدفئة بسب التقلبات الجوية وسوء الطقس، مؤكدة أنّ الفريق البيطري بحديقة حيوان الجيزة الذي كان يتابع حالة ذكر الزراف النافق قاموا بكل المحاولات.

وكانت الحديقة استقبلت 3 زرافات من جنوب أفريقيا بعد نفوق 4 زرافات خلال العشر أعوام الماضية، وخصصت لها إدارة الحديقة 2000 متر مربع، لتناسب حجمها وحركتها، وأنشأت لها بيتا خاصا على مساحة 30 مترا، يطابق المعايير الدولية لحدائق الحيوان ويحميها من البرد.

ويبلغ عمر زيزو عامين، وكان من المقرر أن يتزوج الزرافات «شيكي وفرح» لإكثار الزرافات في مصر، إذ يعد بيت الزرافات من الأماكن الأكثر استقبالا للزوار، خاصة الأطفال، لما تتميز به الزرافات من صفات محببة للأطفال، لحجمها الكبير الذي يجعلها أطول الحيوانات البرية وأضخم المجترات.