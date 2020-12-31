تكليف عمداء الكليات في بنها بإعادة وضع جداول الامتحانات

كلف الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، عمداء الكليات بإعادة جداول إمتحانات الفصل الدراسي الأول طبقا لمواعيدها الجديدة والمقررة في 20 فبراير القادم، وإعلانها على البوابات الإلكترونية والصفحات الرسمية للجامعة وكلياتها.

وقال "السعيد" في تصريح له، اليوم، إن ذلك يأتي في إطار قرار المجلس الأعلى للجامعات خلال جلسته الطارئة مساء اليوم الخميس بشأن تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لما بعد إجازة منتصف العام والمقرر أن تنتهى فى 19 فبراير.

وأضاف أن الدراسة ستتم من خلال التعليم عن بُعد اعتبارا من السبت القادم حرصا على صحة وسلامة الطلاب، مؤكدا الإستمرار فى خطة الجامعة بشأن الإستعدادات لأعمال الامتحانات وفقا للمواعيد الجديدة وتأمين الطلاب ومتابعة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات لمواجهة فيروس كورونا بالإضافة إلى متابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات قبل وبعد دخول الطلاب

في وقت سابق عقدت لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها، اجتماعاتها اليوم، لإجراء المقابلات مع العاملين المتقدمين للوظائف الإشرافية ، وهي مدير إدارة خدمة المواطنين بالإدارة العامة لمكتب رئيس الجامعة.

واستمعت اللجنة، برئاسة الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية الدكتور محمد منصور وكيل كلية الحقوق ، وأيمن بيومى القائم بأعمال أمين الجامعة ، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية ، ومحمود عبيد مدير عام مكتب رئيس الجامعة إلى مقترحات وأفكار المتقدمين لشغل الوظيفة ، ورؤيتهم لتطويرها، وسرعة إنجاز الأعمال، والقدرة على اتخاذ القرارات وحل المشكلات.

وأكد الدكتور تامر سمير، أن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية والإشرافية بالجامعة يتم من خلال اللجنة التي تم تشكيلها لتقييم المتقدمين لشغل هذه الوظائف طبقًا للمعايير اللازمة لاختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل المناصب القيادية بالجامعة.