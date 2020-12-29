جامعة بنها تفتتح معرضا للتراث المصري الفرعوني والإسلامي

افتتح الدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المعرض الفني للفنون التراثية للدكتورة سالي فتحي، بكلية التربية النوعية، بقصر الثقافة ببنها، تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية التربية النوعية والدكتورة غادة شاكر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هاني شحتة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور معروف أحمد رئيس قسم التربية الفنية وعدد من الطلبة.

وقال الدكتور محمد إبراهيم، إن المعرض يضم عددًا من اللوحات التى تقدم التراث المصري الفرعونى والإسلامى وأيضًا المكسيكى وعدد من اللوحات التى تعبر عن حروف اللغة العربية وجمالها.

وأشاد الدكتور جمال سوسة بالأعمال المقدمة التي تعبر عن تراثنا وثقافتنا، وتعزز الانتماء لأمتنا العربية والإسلامية.

في وقت سابق شهد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها احتفالية الجامعة بيوم التميز العلمي في دورته السادسة بقاعة المؤتمرات الكبرى وذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وأوائل الخريجين.

وفى كلمته قال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها إن الاحتفال بيوم التميز العلمي في دورته السادسة يأتي انطلاقا من رؤية وسياسة الجامعة لدعم وتحفيز وتقدير المتميزين من أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين والطلاب تأكيدا لدورهم المهم والمؤثر في تطوير العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.

واكد أن جامعة بنها قد تبنت انطلاقا من مسؤولياتها الوطنية وفي ظل التحديات التي تفرضها التنمية المستدامة أهدافا استراتيجية للنهوض بالعملية التعليمية وتحسين جودة مخرجاتها لتأهيل الخريجين للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.