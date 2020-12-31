تعرف على موعد امتحانات الترم الأول 2021 بعد تأجيلها بالجامعات

كشف عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، موعد امتحانات الترم الأول 2021 بعد تأجيلها اليوم، من مجلس الوزراء بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التربية والتعليم، مؤكدين أنه يتم تحديد موعد إجراءها بالضبط، بخلاف ما تم تحديده بعد 20 فبراير المقبل.

الأعلى للجامعات يوضح موعد إجراء امتحانات التيرم الأول 2021

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أنه سيتم تحديد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021، في الإجتماعات القبلة للمجلس الأعلى للجامعات، لافتا إلى أن مجلس الوزراء، أقر تنفيذها بعد إجازة نصف العام الدراسي، مشيرا إلى أنه سيتم تحويل الدراسة إلى أون لاين، بمختلف الكليات بدءا من السبت المقبل.

وقال الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، إن قرار تعليق الدراسة وتحويلها إلى أون لاين وتأجيل موعد الامتحانات، يسري على جميع الطلاب والمراحل، سواء كانت الليسانس أو البكالوريوس أو الدراسات العليا والتعليم المفتوح، مؤكدا أن الجامعة مستعدة لتطبيق نظام التعليم أون لاين، وفقاً لمنظومة التعليم الهجين.

وكان المجلس الأعلى للجامعات، وبناء علي القرارات الصادرة اليوم من مجلس الوزراء، بخصوص الإجراءات الواجب اتخاذها بشان الحد من انتشار كورونا، قرر عدد من الأمور لتطبيقها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار إجراءات الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، التي تتمثل في استكمال الدراسة أون لاين، حتي نهاية الفصل الدراسي الأول، وعقد الامتحانات للفصل الدراسي الأول بعد انتهاء إجازة نصف العام يوم 20 فبراير، وتستأنف للفرق التي بدأت بعد العودة من الإجازة، وتقليل نسبة العمالة في الجامعات، وتعليق عمل القوافل حتى النصف الثاني من يناير، وإخلاء المدن الجامعية.