فض "فرح" وإخلاء القاعة من المعازيم لمخالفة الإجراءات الاحترازية ببنها

أبلغ عدد من أهالي قرية شبلنجة، التابعة لمركز بنها بمحافظة القلوبية، بوجود فرح داخل أحد القاعات الخاصة بالمناسبات والأفراح، مخالفا للإجراءات الاحترازية.

من جهته، قال علي عبدالستار، رئيس مدينة بنها، إنه تلقى بلاغا من الأهالي بوجود فرح، وتبين أن القاعة ليست من المسموح لهم بإقامة الأفراح بها.

وقرر "عبدالستار" غلق القاعة، عقب مخالفتها للإجراءات الاحترازية، وإقامة فرح دون مراعاة الإجراءات اللازمة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وعلي الفور، فض الفرح وأخليت القاعة من المعازيم، واتخذت الإجراءات اللازمة لغلق وتشميع القاعة، وتحرير محضر لمديرها المسؤول، وأخذ تعهد عليه، بعدم فتحها مرة أخرى، مشيرا إلى أنه سيتم سحب ترخيص القاعة في حالة تكرار المخالفة.

وفي وقت سابق أعلنت محافظة القليوبية، عددا من المحاذير، ضمن خطة مواجهة المحافظة، للموجة الثانية المتوقعة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19؛ إذ وجهت بإطلاق خطة الطوارئ للمواجهة، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، لضمان الصحة والسلامة للمواطنين، وكل العاملين بالمنظومة الصحية، ومن أهمها:

- استمرار مستشفيات العزل "قها المركزي، وحميات بنها، وحميات طوخ، و23 يوليو"، في استقبال الحالات الطارئة، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية.

- تكثيف الحملات المرورية، للتأكد من ارتداء الكمامات الطبية، والالتزام بقرارات مجلس الوزراء، ومعاقبة المخالفين فورا.

- عدم دخول أي مواطن للمنشآت الحكومية أو الخاصة، ووسائل النقل الجماعية العامة والخاصة، بدون ارتداء الكمامة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

- رفع الوعي لدى المواطنين، بأن الحالات البسيطة والمتوسطة لا تحتاج إلى دخول المستشفيات، بل إلى العزل في المنزل، والحصول على حقيبة بها أدوية العلاج مجانا، ويتم التعافي خلال أيام بإذن الله، وأن الحالات الشديدة فقط، هي التي يجرى إدخالها إلى مستشفيات العزل لتلقي العلاج.

- المتابعة الجدية لحالة المرضى سواء المتواجدين بالمستشفيات، أو الذين يتلقوا العلاج بالمنازل، والتأكد من توصيل العلاج اللازم لهم من خلال الفرق الطبية التي تصل إلى المنازل طبقا لكارت المتابعة وفي المواعيد المحددة.

- المرور اليومي من مسئولي الصحة ومديري الإدارات الصحية على المستشفيات؛ للتأكد من انتظام تواجد الأطقم الطبية، وتوفير البيئة والجو المناسب لهم، لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمرضى.

- العمل على تلافي أية معوقات قد تواجه الأطقم الطبية ومنع تجمعات المواطنين داخل المستشفيات.

- التشديد على المواطنين باتباع الإرشادات الوقائية والصحية لمواجهة فيروس كورونا، والحد من انتشاره وتخفيف العبء عن كاهل الأطقم الطبية.

- تكثيف حملات التطهير والتعقيم وحملات التوعية واستمرار عمل السيارات التي تجوب الشوارع لتوعية المواطنين للالتزام بالمنازل، وبالإجراءات الوقائية.

- تخصيص أرقام تليفونات للإبلاغ عن فيروس كورونا، وهي 114 خط ساخن من التليفون الأرضي، 0133222979 (أرضي)، و01555573040، 01119992624، واتس اب، و01220055008 من التليفون المحمول.

- رفع الوعي لدى المواطنين بأن الحالات البسيطة والمتوسطة لا تحتاج إلى دخول المستشفيات، بل إلى العزل في المنزل والحصول على حقيبة بها أدوية العلاج مجانا ويجرى التعافي، وأن الحالات الشديدة فقط هي التي يتم إدخالها إلى مستشفيات العزل لتلقي العلاج.