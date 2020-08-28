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فض فرح وتشميع القاعة في شبين الكوم بالمنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
01:39 م | الجمعة 28 أغسطس 2020
فض فرح وإغلاق القاعة بالمنوفية

فض فرح وإغلاق القاعة بالمنوفية

أكدت هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، قيام حملة من مجلس المدينة بفض فرح بقاعة أفراح بقرية ميت خلف التابعة لمركز شبين الكوم، لتنفيذ قرارمجلس الوزارء بمنع التجمعات وغلق قاعات الأفراح.

وأضافت أنه تم فض الفرح بالتعاون مع مركز شرطة شبين الكوم، في إطار الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وتم تحرير محضر بالواقعة وغلق وتشميع القاعة، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية لمخالفة قرار مجلس الوزراء.

على صعيد متصل، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية فى إلقاء القبض على شخص بقرية شبرا خلفون التابعة لمركز شبين الكوم لقيامه بعمل سرادق لإقامة أحد الأفراح، وتم تحرير محضر ضده وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات. 

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