دمياط تواجه الموجة الثانية لكورونا بتشديد الإجراءات الاحترازية

أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تعليماتها إلى كافة الأجهزة والوحدات المحلية والإدارية التابعة للمحافظة، والمديريات الخدمية، بالالتزام التام بكافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت المحافظ، ضرورة اتباع عدد من الإجراءات الواردة في توجيهات الكتاب الدورى رقم 357 لسنة 2020، والصادر من وزارة التنمية المحلية والذى تضمن كافة الإجراءات التى أعلنتها وزارة الصحة والسكان المصرية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد، وتشمل الالتزام التام بارتداء الكمامة الواقية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتجنب المصافحات مع الآخرين، والتهوية الجيدة، وأيضاً اتباع جميع التدابير الاستباقية لمنع انتقال العدوى.

ونوهت محافظ دمياط إلى الدور المهم الذي يجب أن تقوم به كافة الأجهزة، من خلال نشر التوعية بين المواطنين بهذه الإجراءات عبر الوسائل المختلفة، لمجابهة أي تداعيات قد تحدث خلال تلك الظروف الاستثنائية، وحفاظًا على سلامة الجميع.

في سياق آخر، واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ القوافل الطبية الشاملة بقرى المحافظة، ضمن محاور المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تم تنفيذ قافلة طبية بقرية أبو سعادة الصغرى التابعة لمركز كفر سعد خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع.

وأوضح الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أن القافلة التى تم الكشف خلالها على 1700 مواطن تضمنت عيادات طبية بكافة التخصصات الطبية، ومعامل لأمراض الدم والطفيليات ووحدتى للأشعة وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، إضافة غلى تحويل 15 حالة لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لحالتين، فضلاً عن إجراء 350 تحليلًا معمليًا، و28 أشعة عادية، والكشف بالسونار على 32 حالة.