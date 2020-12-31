طارق الشيخ منتقدًا الراقصات: ريحتهم معفنة (فيديو)

أكد الفنان طارق الشيخ، أنه رفض العديد من العروض الفنية وكذلك كليبات غنائية خلال السنوات الأخيرة، بسبب وجود راقصات فيها، قائلًا: «فيه رقاصة بتطلع ترقص فعلًا، وفيه رقاصة تانية بتطلع تعمل إغراءات ومش بتكون لابسة حاجة».

وقال طارق الشيخ، خلال ندوته في «الوطن»، على هامش الاحتفال بليلة رأس السنة، إنه من السهل تصدر قائمة التريند، حال ظهوره بجانب راقصة في عملٍ فني، لكنه يرفض التراجع عن مبدأه وموقفه، مُبررًا ذلك: «هبوظ نفسي لو عملت كليب وفيه رقاصة تقف جنبي .. المستمع بعد كده ودنه مش هتكون معايا، لكن عينه هتكون عليها هي».

وأوضح أنه لديه موقف ضد بعض الراقصات، اللواتي يعتمدن على الإغراء والعُري في الحفلات والأفراح، قائلًا: «أنا مش ضد الرقص عشان هو موجود في الأفلام والأغاني والحفلات من زمان، لكن فيه إغراء وعُري أنا ضده .. ده فيه راقصات بتغير لبسها على المسرح، ومعندهمش مشكلة».

وتابع: «الأفراح دلوقتي فجأة بقى فيها يجي 20 رقاصة.. طيب أنا أغني فين وأقف فين؟.. ده لا أسلوب فن ولا هيخليني مبدع .. أنا مش بوافق أرقص مع الراقصات اللي بالنوعية دي خالص».

وأضاف طارق الشيخ، أن فرقته الغنائية تعي جيدًا موقفه من تلك الراقصات، متابعًا: «ممكن حد من الفرقة يخبط رقاصة في رجليها أو عشان تبعد عني من على المسرح.. ده أهم حاجة، أنها تبعد عني، عشان ممكن لو قلت لها أنا ابعدي عني، حد من الجمهور يفتكر إن انا بتغزل فيها، أتغزل في إيه يا عم، دي ريحتهم معفنة».

وكشف طارق الشيخ، كواليس اختياره لقب «الشيخ» في اسمه الفني، قائلًا: «أنا اسمي طارق رفعت، لكن في بداية مشواري الفني كان يُطلق عليّا طارق دلعوا، إلا أنّ الشاعر أمل الطائر - صاحب الفضل عليّا في مشواري الغنائي- اقترح تغيير اسمي الفني، وعندما علم أنني كنت أحفظ القرآن في طفولتي، أطلق عليّا لقب الشيخ».