وزير التعليم عن امتحانات الثانوية «منازل»: سنحسم الأمر منتصف فبراير

رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على عدد من أولياء الأمور بشأن استفساراتهم فيما يتعلق بتأجيل الامتحانات وتعليق الدراسة في الوقت الحالي، بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والذي أعلنه عصر اليوم مع حزمة من القرارات الأخرى في ضوء تزايد أعداد إصابات كورونا في مصر في الفترة الأخيرة.

ونشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تدوينة من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أكد من خلالها على تعليق الامتحانات كافة سواء عملي أو إلكتروني وسط الجدل المثار بين قطاع كبير من أولياء الأمور، فضلا عن الرد من خلال التعليقات على استفسارات أولياء الأمور التي جاءت له.

وجاءت تدوينة وزير التربية والتعليم كالآتي: «لا يوجد امتحانات لأى صف دراسي (سواء عملية او ورقية او الكترونية) في الفترة من ٢ يناير وحتى انتهاء أجازة منتصف العام في ٢٠ فبراير ٢٠٢١»

وتفاعل مع وزير التربية والتعليم عدد من أولياء الأمور، والذين وضعوا استفساراتهم من خلال التعليقات، وجاءت تعليق من أحد أولياء الأمور يُدعى «عبد العظيم هلال»، والذي قال: «بالنسبة لامتحانات الصف الأول والثاني الثانوي انتظام سيتم الامتحان في المنزل من خلال التابلت ، أما بالنسبة لامتحان الصف الأول والثاني الثانوي منازل كيف سيتم امتحانهم ؟ هل في المدرسة بعد يوم ٢٠ فبراير الرجا التوضيح معالي الوزير؟»، ليرد وزير التعليم عليه قائلا: «هذا سابق لاوانه يا افندم وسوف يتم الاستقرار على الحل الأمثل بعد تقدير الموقف في منتصف فبراير ان شاء الله».

وفي تعليق آخر سأل عماد لبيب: «هل المجموعات مستمرة في المدارس يا فندم؟»، ليرد عليه الوزير: «لا يا فندم كل تجمعات الطلاب ممنوعة من ٢ يناير وحتى انتهاء أجازة منتصف العام».