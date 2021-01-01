تواضروس: عدلي منصور رجل وقور.. وحضور السيسي للقداس فاجأ العالم

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن زيارة رئيس مصر سابقا، المستشار عدلي منصور، له وتهنئة الأقباط بعيد القيامة المجيد، في عام 2013، كان حدثا جديدا، وبداية جديدة، وكان يعتبر ذلك حدثا في الحقيقة جميلا للغاية، موضحًا أن عدلي منصور إنسان وقور جدًا ويحمل مصر في قلبه، ولديه رؤية قومية لأمور الحياة.

عدلي منصور قال القانون هو فن تنظيم الحياة

وأضاف «تواضروس»، خلال حواره في برنامج «نظرة»، على شاشة «صدى البلد»، مع الإعلامي حمدي رزق، أنه سأل في يوم من الأيام المستشار عدلي منصور وقال له «سمعت ناس بتقول القانون هو الحياة» وسأله عن مدى صحة هذه المقولة، وكان رد «منصور» عليه بأن القانون هو فن تنظيم الحياة.

البابا: أسعد للغاية بالحديث مع عدلي منصور .. ربنا يديله الصحة

وأكد بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن أحاديث عدلي منصور عظيمة جدا، كما أن خبراته في الحياة كبيرة وجميلة جدا، ويسعد للغاية بالحديث معه، «لما نتقابل في المناسبات حتى اليوم بنسلم على بعض ونقابل بعض بكل ترحاب فرح، أشعر بمحبة كبيرة تجاه ربنا يديله الصحة».

زيارة السيسي للقداس لم تستغرق 12 دقيقة لكن أثرها كبير

وعن أول زيارة للرئيس عبدالفتاح السيسي وحضوره قداس الكنيسة، أكد البابا توضروس، أن هذا الأمر كان مفاجأة جميلة للجميع، فرغم أنها لم تستغرق سوى 12 دقيقة، إلا أن تأثيرها كان كبيرا للغاية وتأثيرها كان فرحا عم جموع الشعب المصري، موضحًا أنه عرف بعد ذلك أن بعض الوكالات العالمية نقلت خبر حضور السيسي للقداس كخبر عاجل، كونه أول رئيس مصري يحضر القداس.

وتابع: «الأقباط في أمريكا كانوا في فرحة عارمة مكنوش متوقعين ده يحصل، مفاجأة مفرحة، السيد الرئيس قال كلمات طيبة».