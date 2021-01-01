بث مشترك بين التلفزيونين المصري والسوداني بمناسبة ذكرى الاستقلال الـ65

قرر برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر شاشة القناة الأولى، والفضائية المصرية، وon، الاحتفال مع الشعب السوداني بالعيد الـ65 للاستقلال، وإجراء بث مشترك مع التلفزيون السوداني.

ونرصد أهم المعلومات عن عيد الاستقلال السوداني، وفقا لما ذكرته وزارة الإعلام السودانية على موقعها الإلكتروني:

- بدأ الحكم الثنائي الإنجليزي المصري للسودان في 1898، وقسمت السودان إلى 7 مديريات، ووجد الإنجليز مقاومة سودانية طوال فترة حكمهم.

- نشأ «مؤتمر الخريجين» في بداية الأربعينيات، ثم تطور ليصبح الصوت المعبر عن أمل السودانيين في مواجهة المستعمر البريطاني، وشكل المؤتمر في 1938 كواجهة اجتماعية ثقافية لخريجي المدارس العليا في السودان.

- استمرت الجهود حتى اجتمع البرلمان السوداني في 19 ديسمبر 1955، وأعلن استقلال السودان، وطالب دولتي الحكم الثنائي بالاعتراف بالسودان دولة مستقلة.

- رفع العلم السوداني على القصر الجمهوري في 1 يناير 1956، وشارك في الحدث أول رئيس للوزراء السوداني إسماعيل الأزهري، وزعيم المعارضة محمد أحمد المحجوب، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

- تعاقبت على السودان بعد الاستقلال عدة حكومات.

- امتدت فترة الحكم الحزبي في السودان من مطلع يناير 1956 إلى نوفمبر 1958، استنادا على دستور 1956، وعلي النظام البريطاني.

- انتهى عهد الحكم الحزبي بقيام انقلاب 17 نوفمبر 1958؛ إذ تولى الحكم «مجلس عسكري»، استمر في الحكم لمدة 6 سنوات، حلت خلالهم الأحزاب، وانتهى الحكم بقيام ثورة أكتوبر 1964.

- نشأت حكومة انتقالية لفترة قصيرة استمرت من عام 1964 إلى عام 1965.

- انتهي الحكم الحزبي في 25 مايو 1969، بانقلاب مايو الذي حمل العقيد جعفر محمد نميري إلى الحكم، واستمر الأخير في الحكم حتى عام 1985؛ إذ انتهى حكمه بقيام انتفاضة أبريل من العام ذاته، وكان نظام الحكم في السودان قائم على الجمهورية الرئاسية.

- بعد انتهاء حكم نميري في أبريل 1985، أعقب ذلك فترة انتقالية لمدة عام، حكم فيها مجلس عسكري بقيادة الفريق أول عبدالرحمن سوارالذهب؛ إذ جرت انتخابات نتج عنها قيام الجمعية التأسيسية لحكومة يرأسها الصادق المهدي، وانتهت الحقبة بقيام ثورة الإنقاذ في 30 يونيو 1989.