حملة لتطهير المنشآت الحكومية في عزبة البرج بدمياط

شنت الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج، حملة تعقيم وتطهير، اليوم، لمبنى التأمينات الاجتماعية ومبنى الوحدة المحلية والأماكن الخاصة بالتصالح على مخالفات البناء بالإدارة الهندسية.

يأتي ذلك في إطار سلسلة حملات الوحدة للوقاية من الفيروسات والأمراض المعدية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما نظمت الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج، حملة انضباطية لرفع الإشغالات الموجودة بنطاق المدينة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالل المخالفين تحت إشراف محمد عبد الغنى رئيس المدينة .

و في السياق ذاته تابعت الوحدة المحلية بفارسكور برئاسة اللواء وحيد رضوان، التزام المحلات والمطاعم والورش والمحال التجارية و الكافيهات بإتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.