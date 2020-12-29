الاتصالات: نخطط لافتتاح أول جامعة معلوماتية في الشرق الأوسط وأفريقيا

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن خطة عمل الوزارة خلال العام المقبل، قائلا لدينا أجندة واسعة ورحبة ومتنوعة من المشروعات، التي نعكف على تطويرها، لكي ننتهي منها خلال العام القادم 2021.

وأضاف طلعت، «لو بدأنا بمحور التدريب وبناء الإنسان وتشجيع العمل الابتكاري، فنخطط لافتتاح أول جامعة معلوماتية، باسم جامعة مصر المعلوماتية، لكي تكون أول جامعة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أفريقيا والشرق الأوسط» مشيرا إلى التخطيط لافتتاح المرحلة الأولى من مدينة المعرفة في العاصمة الإدراية الجديدة، التي ستضم مركز أبحاث، ومركز التكنولجيا المساعدة، ومركز أبحاث تطبيقية، في مختلف أطياف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، «وكذلك نخطط لافتتاح المرحلة الثانية، من مراكز الأبداع الرقمي، لتلقي الشباب المبدع واحتضان شركاتهم، وتدريبهم على تحسين منتجاتهم».

مراكز الإبداع الرقمي

وأضاف «طلعت»، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مع القناة «الأولى»، افتتحنا في العام الحالي الذي ينتهي بعد يومين، 5 مراكز من مراكز الإبداع الرقمي، بشكل تجريبي، وسيتم افتتاحها بشكل رسمي خلال العام المقبل، كما سيتم إضافة 5 مراكز أخرى لهم، نعكف حاليا على إتمامها لكي تكون جاهزة لافتتاح في عام 2021.

وفي مجال رقمنة الخدمات، وإثراء منصة مصر الرقمية، إشار إلى أن الوزاراة تعكف حاليا على إطلاق الموجة الثانية من الخدمات المرقمنة، رقمنة كاملة مطلع العام المقبل.

خدمات منصة مصر الرقمية

وعن خدمات منصة مصر الرقمية، التي تقدمها للمواطنين، صرح بأن المنصة تقدم وتتيح الكثير من الخدمات أمام المواطنين، ومن بينها خدمة التوثيق، بالتعاون مع وزارة العدل، حيث أصبح المواطن يستطيع أن يجري 90% من خطوات استخراج توكيل، من على تلك المنصة، ثم يذهب إلى مكتب التوثيق الذي يحدده وفي الوقت الذي يختاره، فقط لكي يتحقق منه الموثق ويتسلم التوكيل، لافتا إلى أن الوزارة ترى في هذا نقلة نوعية في الخدمات المتاحة للمواطن، مؤكدا أن الوزارة بالطبع مستمرة في تعاونها مع كل أجهزة الدولة، لتقديم المزيد من الخدمات على منصة مصر الرقمية.