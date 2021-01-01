توقعات طقس 72 ساعة.. معتدل على القاهرة مع استمرار الشبورة الضبابية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال 72 ساعة المقبلة، إذ يسود غدًا السبت طقس معتدل على كل من القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية، شديد البرودة على القاهرة والوجة البحري ليلا بارد على السواحل الشمالية.

كما تشهد مناطق السواحل الشمالية الشرقية طقس مائل للدفء نهارا، دافئ على جنوب سيناء نهارا شديد البرودة ليلا.

وأكدت الأرصاد في بيان لها اليوم، على وجود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد نهارا مائل للدفء على الجنوب، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد مع موجود رباح معتدلة على كافة مناطق الجمهورية.

كما تتاثر البلاد غدًا بوجود سبورة مائية كثيفة صباحا تصل إلى حد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وكشفت الأرصاد، عن وجود أمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة على عدد من محافظات الجمهورية

درجات الحرارة يوم السبت 2 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11.

درجات الحرارة يوم الأحد 3 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 11.

درجات الحرارة يوم الاثنين 4 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14 .

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 11.