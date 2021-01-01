الأرصاد: الرؤية تقل عن 1000 متر في الصباح الباكر بسبب الشبورة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد، إن الطقس يشهد حالة من الاستقرار منذ أسبوعين تقريبا، ويكون مصاحب لها الشبورة المائية، والتي تظهر منذ أيام متتالية، ووصلت أحيانا لحد الضباب على بعض الطرق والمناطق، وفي الأيام الماضية جرى إغلاق بعض الطرق، بسبب الشبورة وضعف الرؤية للغاية، حيث تكون أقل لـ1000 متر في الصباح الباكر.

الشبورة المائية تظهر حتى 9 صباحا

وأضافت «شاكر»، خلال لقاء ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «EXTRA NEWS»، أن الشبورة تظهر في الفترة التي تعقب الفجر وحتى التاسعة صباحا، ناصحة بتأجيل المشاوير غير الضرورية في هذه الفترة، خاصة على الطرق السريعة والزراعية تجنبا للحوادث.

الصغرى بالقاهرة 11 درجة

وأوضحت أن الطقس مستقر طوال أيام الأسبوع بشكل عام، حيث يكون دافئا خلال ساعات النهار، خاصة مع سطوع أشعة الشمس، وفي الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر يكون الطقس شديد البرودة على معظم أنحاء الجمهورية، وتنخفض درجات الحرارة الصغرى وتصل لـ11 درجة على القاهرة، بفارق 10 درجات عن العظمى.

فرص الأمطار خفيفة للغاية

ونصحت «شاكر» المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال ساعات الليل والأولى من الصباح الباكر، وهناك فرص للأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، وهي غير مؤثرة تماما، ولا توجد فرص لسقوط أمطار شديدة حتى نهاية الأسبوع.

درجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:

القاهرة: العظمى 20 والصغرى 11.

الإسكندرية: العظمى 20 والصغرى 13.

مرسى مطروح: العظمى 19 والصغرى 10.

بورسعيد: العظمى 20 والصغرى 13.

دمياط: العظمى 21 والصغرى 3.

الإسماعيلية: العظمى 22 والصغرى 12.

السويس: العظمى 22 والصغرى 12.

العريش: العظمى 20 والصغرى 11.

طابا: العظمى 22 والصغرى 14.

سانت كاترين: العظمى 16 والصغرى 3.

شرم الشيخ: العظمى 25 والصغرى 15.

الغردقة: العظمى 25 والصغرى 14.

الفيوم: العظمى 21 والصغرى 8.

بني سويف: العظمى 21 الصغرى 10.

المنيا: العظمى 22 والصغرى 10.

أسيوط: العظمى 22 والصغرى 10.

سوهاج: العظمى 23 والصغرى 9.

قنا: العظمى 23 والصغرى 11.

الأقصر: العظمى 24 والصغرى 11.

أسوان: العظمى 25 والصغرى 12.