غلق 232 محلا ومقهى لعدم الالتزام بإجراءات كورونا في بني سويف

أعلنت الوحدة المحلية في مركز ومدينة بني سويف مواصلة جهود تنفيذ تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الإقليم، بمتابعة تطبيق قرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وأشار بيان صادر عن محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، إلى شن حملة مكبرة لمتابعة المحلات والكافيهات والمقاهي ومدى الالتزام بمواعيد الغلق، شملت ميادين وشوارع المدينة العاصمة، برئاسة رئيس المدينة والمختصين والتنفيذيين المعنيين لاتخاذ الاجراءات اللازمة فورا.

وأسفرت الحملة عن غلق عدد 232 محل ومطاعم وكافيهات ومقاهي لعدم اتباع تعليمات الغلق في مواعيد محددة، والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، ورفع عدد 213 إشغالا متنوعا، عبارة عن باعة جائلين واستاندات وتاندات ولافتات وتعديات على الأرصفة وإشغال طريق، مع التحفظ على كافة الإشغالات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وتواجد خلال الحملة كل من: المقدم محمد بكري، نائب رئيس قسم شرطة المرافق، وعبد الحي سيد، نائب رئيس المدينة، كما شنت الوحدات القروية عدة حملات لمتابعة المحلات والكافيهات والمقاهي والالتزام بمواعيد الغلق، حيث شنت الوحدة المحلية لقرية تزمنت الشرقية والوحدة المحلية لقرية باروط، والوحدة المحلية لقرية أبشنا وفنين الإشغالات بالقري، التي أسفرت عن متابعة قرار الغلق طبقا لتعليمات رئيس الوزراء والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية وغلق الكافيهات والمقاهي في تمام الساعة 10 مساء.

وكان الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، قد كلف رؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين بالمتابعة المستمرة، لتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء، التي جاءت للتشديد على تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، واتخاذ إجراءات الغلق، حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات، مع وقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد الكامل على الالتزام بأعداد محددة في حفلات الزفاف.

كما أكد المحافظ، على أن تكون في الأماكن المفتوحة فقط، مؤكدا على اتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء، بشأن ما تم الاتفاق عليه من قرارات خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خاصة فيما يتعلق بمخالفات المطاعم والكافيهات لنسبة 50%، وتطبيق الغرامة المقررة فورا في حالة المخالفة، وأنه في حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق، هذا إلى جانب التعامل القانوني مع دور المناسبات التي يثبت مخالفتها، مشيرا إلى أن غرفة الأزمات تعمل على مدار الساعة لمتابعة المستجدات، وأنها على تواصل دائم بالغرف المركزية التابعة للحكومة.