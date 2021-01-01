الزراعة: الزراف النافق لم يكلف الدولة «مليم».. ونبحث استيراد بديل

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن ذكر الزراف النافق أمس، تم في إطار صفقة تبادل للحيوانات ولم تدفع مصر مقابل له، لافتا إلى أن قيمته تصل إلى ما يقرب 650 ألف جنيه، وسوف نبحث مع الجانب الجنوب إفريقي إرسال ذكر زراف بديل له أو خفض أعداد الحيوانات التي سترسلها مصر وهي فرس النهر وكبش أروي وعدد من البجعات والسلاحف.

وشدد القرش لـ«الوطن» على أن الزراف المتوفى كان لا يزال في الحجر البيطري حسب الاتفاق مع المورد، ويخضع له لمدة 30 يوما، وبالتالي فخسارته على الجانب الجنوب إفريقي، مؤكدا إخطاره بالحضور خلال إعداد تقرير أسباب النفوق.

وأشار إلى أن خبيرا من جنوب إفريقيا حضر أمس التشريح وجارٍ إعداد تقرير ظاهري بأسباب النفوق التي لم تتضح بعد، واقترح إجراء فحوصات بكتيرية وأخرى يجري إعدادها حاليا.

البرد سبب وفاة الزراف «زيزو»

ونفق، ظهر أمس، أحد زرافات حديقة حيوان الجيزة بسبب موجة الطقس البارد التي تمر بها مصر، حيث كشف مصدر بحديقة الحيوان لـ«الوطن» أنها تعرضت لصدمة برد، خاصة أنها من ضمن الحيوانات التي كانت تعيش في الغابات الاستوائية ولديها حساسية تجاه تغير الجو نحو البرد القارص.

حديقة الحيوان: الزرافة من نجوم الحديقة

وفي تصريحات سابقة، صنف الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان الزرافة بأنها من نجوم الحديقة والتي يسعى إليها زائر الحديقة لزيارتها، مؤكدًا أن الصفقة الخاصة بـ3 الزرافات، تمت عن طريق الاستبدال وليس دفع الأموال، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة تطبق في المرحلة الحالية سياسة استبدال بعض الحيوانات بحيوانات أخرى غير موجودة في مصر بنظام الاستيراد والتصدير.