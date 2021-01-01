كواليس آخر 24 ساعة للسويركي قبل القبض عليه: في حضن مراته الجديدة

كشفت السيدة «ش.ع»، طليقة رجل الأعمال سيد رجب السويركي، مالك سلسلة المحال الشهيرة التوحيد والنور، عن اللحظات الأخيرة قبل القبض على طليقها السويركي، بتهمة تمويل أنشطة وفعاليات للجماعة، وضخ أموال في حسابات قيادات بها، والتي يتم التحقيق معه بشأنها في هذه الأيام، حيث ألقت أجهزة الأمن القبض على مالك محال التوحيد والنور في مطلع ديسمبر الماضي.

الزوجة الجديدة

وقالت طليقة السويركي، إن القبض على طليقها كان في منطقة المهندسين، في حضن مراته الجديدة، حسب قولها، موضحة أن الزوجة التي تم ضبط مالك التوحيد والنور معها هي آخر زوجة له تزوجها منذ فترة، مشيرة إلى عدد الزيجات الكثيرة التي قام بها سيد السويركي، على مدار الـ20 عاما الماضية، حيث بلغت ما يقرب نحو 100 زيجة.

وأضافت ش.ع، لـ«الوطن»، أن الزيجات الكثيرة مزاج لدى السويركي، فهو لا يمكث كثيرًا مع زوجاته اللاتي يتزوجهن عرفيا الواحدة تلو الأخرى ويطلقها بمجرد الملل منها، لافتة إلى أن الزوجة الوحيدة التي على ذمته هي أم محمد، الحاجة فريدة، وهي الزوجة الأولى للسويركي، والتي لا يطلقها أبدا.

تغيير سماسرة الزواج

وأشارت إلى أنه بعد خروج السويركي من السجن في قضية جمع 5 زوجات في آن واحد، قام بتغيير كل سماسرة الزواج والسيدات التي يعملن خاطبة لجلب الفتيات له، وبدأ يتعامل مع طاقم جديد، وكانت هي أول زوجة له بعد خروجه من السجن، وذلك حسبما أبلغها، حيث رآها في كاميرات محل التوحيد والنور بفرع شبرا.

وأكدت السيدة «ش.ع»، أنه تم إنهاء إجراءت الزواج سريعا، فلم تستغرق أكثر من 24 ساعة وكانت في بيت زوجها سيد السويركي، الذي اختار شقة أعلى فرع التوحيد والنور بمنطقة الطوابق فيصل في الجيزة، ولم تمر إلا شهور وتم الانتقال للعيش في شقة أعلى فرع التوحيد والنور بأحد المناطق الأخرى، وتعرضت لواقعة إجهاض على يد عائلة مالك التوحيد والنور، وذلك بعدما أعطى السويركي أوامره لنجله أحمد، فور علمه بأنها حامل.