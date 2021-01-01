«أميك»: ارتفاع مبيعات الملاكي بنسبة 67% خلال نوفمبر 2020

أصدر مركز معلومات سوق السيارات «أميك» التقرير الخاص بمعدل مبيعات السيارات «الملاكي» خلال شهر نوفمبر الماضي 2020، مقارنة بمبيعات نوفمبر 2019، وحسب التقرير أرتفع معدل مبيعات الملاكي خلال 2020 بنسبة 67% بمبيعات 20536 سيارة، مقارنة بمبيعات نوفمبر 2019 والتي سجلت 12321 سيارة.

وأوضح التقرير خلال قائمة تضم مبيعات السياات «الملاكي» حسب السعة اللترية المختلفة، حيث سجل التقرير ارتفاعًا ملحوظ في مبيعات الملاكي ذات السعة اللترية ما بين «1000 : 1300سي سي» إلى 864 سيارة خلال نوفمبر 2020، مقارنة بمبيعاتها خلال نوفمبر 2019 والتي وصلت إلى 43 سيارة، كما سجل التقرير ارتفاعًا في مبيعات الملاكي ذات السعة اللترية ما بين «1500 : 1600 سي سي» بمبيعات 11256 سيارة، مقارنة بمبيعاتها خلال نوفمبر 2019 والتي وصلت إلى 6027 سيارة.

وحسب التقرير، انخفض معدل مبيعات الملاكي ذات السعة اللترية ما بين «1300 : 1500 سي سي» بنسبة 9% بمبيعات وصلت إلى 2447 سيارة خلال نوفمبر 2020، مقارنة بمبيعاتها خلال نوفمبر 2019 حيث سجلت مبيعات 2690 سيارة، فيما سجلت السيارات الملاكي الرياضية متعددة الاستخدامات SUV ذات السعة اللترية «2000 سي سي أو اقل» ارتفاعًا خلال نوفمبر 2020 بنسبة 37% بمبيعات وصلت إلى 4221 سيارة، مقارنة بمبيعاتها خلال نوفمبر 2019 والتي وصلت إلى 3071 سيارة.

جدير بالذكر، ارتفع معدل مبيعات السيارات «الملاكي» خلال نوفمبر 2020 بنسبة 67% بمبيعات 20536 وحدة، مقارنة بمبيعاتها خلال شهر نوفمبر 2019 حيث وصلت المبيعات إلى 12321 وحدة، كما سجّل معدل مبيعات مركبات «الأوتوبيس» ارتفاعًا في مبيعاتها خلال نوفمبر 2020 بمبيعات 2113 مركبة، مقارنة بمبيعاتها خلال نوفمبر 2019 والتي وصلت إلى 1968 مركبة، فيما أرتفع معدل مبيعات مركبات «الشاحنات» خلال نوفمبر 2020 بنسبة 4.2% بمبيعات 3485 مركبة، مقارنة بمبيعاتها خلال نوفمبر 2019 والتي وصلت إلى 3346 مركبة.