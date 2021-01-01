«التصالح في مخالفات البناء»: ١٤٤ ألف طلب بالغربية مع نهاية 2020.. وأسوان تتلقى 17 ألفا

أعلن الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، أن المحافظة تلقت ١٤٤ ألفاً و٨٥٧ طلب تصالح فى مخالفات البناء بإجمالى ٩١٥ مليوناً و٩٩ ألف جنيه، حتى 31 ديسمبر 2020، وشكلت المحافظة لجاناً متخصصة لفحص الطلبات وتم قبول ١٦٩٣ منها ورفض ٢٨٤ طلباً، وجارٍ فحص ١٤٢٨٨٠ أخرى، مؤكداً أن المحافظة قدمت جميع التسهيلات لتشجيع المواطنين على التصالح، من خلال تخفيض أسعار التصالح مرتين فى جميع المستويات وثلاث مرات فى المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى ٦٥٪، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح فى القرى بـ٥٠ جنيهاً فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأشار «رحمى» إلى أن المحافظة مستمرة فى تسلُّم كافة طلبات التصالح من المواطنين عبر المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء، وكذلك الوحدات المحلية على مدار أيام الأسبوع، وخلال أيام العطلات الرسمية حتى ٣٠ مارس المقبل، موضحاً أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين فى صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق، سواء للمبانى المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، ومد فترة التصالح حتى مارس جاء حرصاً من الدولة على تقنين أوضاع أكبر عدد من المواطنين الراغبين فى التصالح، وهذا المد سيكون الأخير.

تحصيل مليار و231 مليون جنيه فى القليوبية

وفى القليوبية، قال المحافظ، اللواء عبدالحميد الهجان، إن إجمالى طلبات التصالح فى مخالفات البناء التى تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية من المواطنين نهاية عام 2020 بلغ 219519 طلباً، وتم تحصيل مليار و231 مليوناً و904 آلاف جنيه.

وأوضح المحافظ أنه أصدر تعليماته للجان تلقِّى الطلبات بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر فى اجتماعه الخميس الماضى بمد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر بصورة نهائية، تنتهى آخر مارس المقبل، طبقاً لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية.

وأوضح «الهجان» أن القرار جاء فيه أن يتم تحصيل قيمة الجدية من المتقدم للتصالح بنسبة 30% إذا قام بالسداد فى شهر يناير الجارى، بينما يسدد 35% إذا قام بالسداد فى شهر فبراير، و40% إذا سدد فى مارس، بدلاً من 25% التى سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.

سداد رسوم جدية التصالح لـ99 أسرة بأسيوط فى «حياة كريمة»

وفى أسوان، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن عدد طلبات التصالح وصل حتى آخر أيام 2020 إلى 17 ألفاً و500 طلب، بإجمالى متحصلات مالية بلغ نحو 60 مليوناً و500 ألف جنيه، لافتاً إلى أنه تم تخفيض أسعار التصالح على مرحلتين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث تراوحت نسبة التخفيض فى المرحلة الأولى ما بين 30% و50%، ووصلت نسبة التخفيض بالمرحلة الثانية إلى 30% للمدن، مع تنفيذ قرار رئيس الوزراء بتحديد سعر المتر داخل القرى بـ50 جنيهاً.

وأضاف اللواء أشرف عطية أنه منذ شهر يوليو الماضى كانت هناك توجيهات مشددة لجميع الجهات بتذليل العقبات وتقديم التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم الطلبات ودفع جدية التصالح المقدرة بنسبة 25% من قيمة التصالح فى مخالفات البناء لاسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء، وهو الذى تواكب مع تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أنه سيتم استكمال المستندات والتنفيذ الفعلى لقبول التصالح بإنهاء أعداد كبيرة من ملفات التقنين فى وقت قياسى للمواطنين الذين تقدموا لتوفيق أوضاعهم وقاموا بسداد جدية التصالح بعد استيفاء جميع المستندات والأوراق الثبوتية المطلوبة من صاحب الطلب الذى أعقبه قيام لجان فنية مختصة بالمعاينة على أرض الواقع لإقرار الحالات المنطبق عليها قانون التصالح، وهو الذى تزامن مع التشديد على الإزالة الفورية لأى مخالفات تأكيداً لسيادة القانون والحفاظ على حقوق الدولة.

وشهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم، تسليم إيصالات سداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء بقرى مراكز المحافظة لـ99 أسرة مستحقة ضمن مبادرة «التصالح حياة»، وذلك بالتعاون مع وزارتى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى، ومؤسسة صناع الخير، تنفيذاً للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بشأن دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً ومحدودى الدخل، من خلال المساهمة فى دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأوْلى بالرعاية فى القرى الأكثر احتياجاً.

وأوضح المحافظ، خلال الحفل الذى أقيم بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، وسط إجراءات احترازية، بحضور مجدى نجيب، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط، وعمر النحاس مدير مكتب أسيوط لمؤسسة صناع الخير، وعدد من رؤساء المراكز والأسر المستحقة، أن مؤسسة «حياة كريمة» واصلت عملها فى حصر عدد من الحالات بقرى المبادرة على مستوى المحافظة، والتى لم يتقدم أصحابها بسداد رسوم جدية التصالح، وبعد إجراء بحث ميدانى لها واستيفاء الأوراق والمستندات اللازمة وفحصها والتأكد من معايير الاستحقاق من خلال فرق الرصد تم سداد قيمة رسوم جدية التصالح لـ99 حالة.

وفى السياق ذاته، اعتمد محافظ أسيوط، أمس، بعض قرارات التصالح فى مخالفات البناء «نموذج 10»، والتى سيتم تسليمها للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح وسددوا جميع المبالغ المستحقة، وفقاً لتقدير لجنة البت فى مخالفات البناء، على أن يتم استكمال باقى الإجراءات القانونية وتوصيل المرافق لها.

وناشد المحافظ المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء، وتقديم الطلبات قبل نهاية مارس المقبل بعد قرار الحكومة بمد فترة التصالح 3 أشهر بصورة نهائية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء لتشجيع المواطنين والتيسير عليهم.

وأشار المحافظ إلى تقديم جميع التسهيلات للمواطنين لتقديم الطلبات وسداد جدية التصالح والمقدرة بنحو 25% من قيمة الرسوم المستحقة، مؤكداً الاستمرار فى تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع يومياً خلال الفترتين الصباحية والمسائية وحتى أيام العطلات والإجازات الرسمية واعتبارها أيام عمل عادية.