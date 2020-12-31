عاجل.. إصابة 12 طفلا بفيروس كورونا خلال يومين في القليوبية

كشف مصادر طبية بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها بمحافظة القليوبية، عن أن المستشفى استقبل خلال اليومين الماضيين 12 طفلا مصابين بفيروس كورونا، بعد خضوعهم للأشعة المقطعية والتحاليل.

وقالت المصادر، إنه جرى تخصيص الطابق الثانى بمستشفى الأطفال التخصصي، كعزل صحى للأطفال دون الـ 15 عاما، لافتين إلى أنه جرى حجز طفلين فقط حتى الآن بالمستشفى، فيما تم صرف بروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة لـ 10 أطفال مع عزلهم منزلياً، حيث تم تسجيل بياناتهم للتواصل والمتابعة مع ذويهم من قبل فريق المتابعة بالمستشفى على مدار اليوم.

وأوضحوا أن أعمار الحالات التي جرى استقبالها حتى الآن تتراوح ما بين 6 أشهر وعامين و5 سنوات حتى 16 عامًا، حيث جرى تخصص الطابق الثاني كعزل صحي لمصابي كورونا من الأطفال، مشيرين إلى أن الفريق الطبى بالمستشفى يعمل بكامل طاقتة لخدمة المرضى ورعايتهم.

وكان مصدر طبي بمستشفى الاطفال التخصصي في بنها، أعلن تخصيص الطابق الأول إداري بالمستشفى لعزل الأطفال المصابين بفيروس كورونا على أن يكون به مكان مخصص للفرز وآخر للعزل وباقي الطوابق للحالات العادية، وفي حالة تزايد أعداد الإصابات يتم زيادة السعة المطلوبة لعزل الحالات. وأشار المصدر إلى أنه تم استقبال حالة واحدة لطفل مشتبه في إصابته بالفيروس ويخضع للفحوصات الطبية حاليا.

وأعلنت مديرية الصحة والسكان في القليوبية، تخصيص 13 مستشفى على مستوى المحافظة بخلاف 5 مستشفيات أخرى غير تابعة لمديرية الصحة بالقليوبية استعدت للموجة الثانية من كورونا. وقالت المديرية في بيان لها، إن المستشفيات التي جرى تخصيصها للكشف على مصابي كورونا وعزلهم بالقليوبية هي «كفر شكر المركزي وطوخ المركزي وحميات بنها وطوخ والقناطر الخيرية المركزي وشبين القناطر المركزي والخانكة المركزي وصدر المرج وناصر العام وبهتيم المركزي وأبو المنجا والخصوص المركزي وقها للحجر الصحي»، بجانب مستشفيات التأمين الصحي ببنها والنيل بشبرا الخيمة وقليوب التخصصي والأطفال التخصصى ببنها وبنها التعليمي.