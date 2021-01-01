انقلاب «توك توك» يطيح بـ5 مواطنين على «زراعي بني سويف»

أصيب 5 أشخاص، مساء الجمعة، بإصابات مختلفة، في حادث انقلاب «توك توك» بالطريق الزراعي بمدخل قرية بني زايد، التابعة لمركز ناصر، شمالي محافظة بني سويف، حيث اصطدم بعدد من المواطنين إثر انقلابه، ما أسفر عن إصابة الخمسة، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

كان اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب «توك توك» بالطريق الزراعي «الجيزة- بني سويف» أمام مدخل قرية بني زايد التابعة لمركز ناصر، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ3 سيارات إسعاف، إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي، بقيادة الدكتور صلاح عمر جودة، مدير عام المستشفى الجامعي، المصابين الخمسة، حيث تبين إنهم: فادي سلمان جابر، مهندس بشركة النيل لرصف الطرق، 27 عاما، مقيم محافظة المنوفية، مصاب بكدمات وسجات بانحاء مختلفة من الجسم، ولم يتم احتجازه وخرج من قسم الاستقبال من المستشفى، وسالم عواد سالم، مقيم قرية باها بمركز بني سويف، مصاب باشتباه كسر مضاعف بالساق اليسرى، 40 عاما، جرى حجزه بالمستشفى لتلقي العلاج، ومحمد داوود سلمان، 66 عاما، مقيم قرية الزيتون بمركز ناصر، مصاب بكدمات وسحجات بأنحاء مختلفة من الجسم، لم يتم حجزه بالمستشفى وخرج من قسم الاستقبال.

كما أصيب في الحادث كل من: هند محمد حسن، 23 عاما، مقيمة قرية الزيتون بمركز ناصر، مصابة كدمات وسجات بانحاء مختلفة من الجسم، لم يتم حجزها بالمستشفى وجرى خروجها من قسم الاستقبال، وداوود محمد داوود، 27 عاما، مقيم قرية الزيتون بمركز ناصر، مصاب كدمات وسجات بانحاء مختلفة من الجسم، لم يتم الحجز بالمستشفى وخرج من قسم الاستقبال.

وجرى إجراء الإسعافات الأولية للمصابين والأشعة اللازمة قبل خروجهم من قسم الاستقبال. وتحرر محضر بالحادث وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.