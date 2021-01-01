الكشف والعلاج المجاني لـ1227 مواطنا بقافلة طبية بقرية في بني سويف

أعلن الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة في بني سويف، عن تنفيذ قافلة طبية مجانية بقرية التضامن مركز سمسطا، على مدار يومين، مكونة من 9 عيادات في تخصصات «الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام، الأسنان، النساء، الرمد، الأسنان، الجلدية، وتنظيم الأسرة» وفي ظل إجراءات وقائية مشددة.

وأضاف خلال تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، «وقعت القافلة الكشف الطبي على 1227 مريضا وصرفت العلاج لهم بالمجان، وتم إجراء 127 تحليلا في معمل الدم، و23 بمعمل الطفيليات، و21 أشعة، واستصدار 6 قرارات علاج على نفقة الدولة، وتحويل عدد 14 مريضا للمستشفيات لاستكمال العلاج، وإجراء 47 أشعة موجات فوق صوتية».

وأشار عبد الخالق، إلى شمول فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد 92 مواطنا، حيث كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية منها الالتهاب الكبدي الفيروسي، وفيروس كورونا المستجد، والسعار، وإنفلونزا الطيور، والطفيليات المعوية والبلهارسيا، والأمراض غير المعدية، ومنها الضغط و السكر والسمنة، وأورام الصدر وتنظيم الأسرة والنظافة الشخصية ونظافة المنزل، والتغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 100 مواطن.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن تلك القوافل تشهد دعما نوعيا من الوزارة، وينفذها فريق تحت إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، بقيادة الدكتورة هايدى محمد، منسق القوافل العلاجية بالمديرية، وكل من الدكتور محمد خلف عبد الحميد، مسؤول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج، المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج مسؤول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي، مسؤول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقافلة.

من جانبه، تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».