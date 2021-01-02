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العثور على جثة طالب بها طعنات في أسوان

العثور على جثة طالب بها طعنات في أسوان

كتب:

عبد الله مشالي
01:45 ص | السبت 02 يناير 2021
جثة

جثة

يكثف رجال مباحث قسم ثاني أسوان جهودهم لكشف غموض العثور على جثة شاب بالمدينة الصناعية بمنطقة الصداقة القديمة بأسوان.

تلقي قسم شرطة ثان أسوان ، إخطارا يفيد بالعثور علي جثة شاب في العقد الثاني من العمر يدعي ا.ش.ر يبلغ 20 عاما وبالانتقال وتبين أن الجثة بها طعنات متفرقة بالظهر وجرح قطعى بالرأس وطعنات متفرقة فى اليد اليسرى.

تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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