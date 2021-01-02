غلق 3 مقاهي في بني سويف لعدم التزامهم بإجراءات مجابهة كورونا

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، جنوب بني سويف، برئاسة المحاسب هاني الجويلي، 3 مقاهي بدائرة المركز؛ لمخالفتها تعليمات الغلق والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، التي أقرها مجلس الوزراء.

وتحفظت الحملة على 8 شيش، و31 مقعدا بلاستيكيا، وسماعة صوت من داخل المقاهي، بالإضافة إلى تحرير محاضر بالمخالفات المضبوطة.

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطي، برئاسة المحاسب محمد بكري إبراهيم، حملة على المقاهي وقاعات الأفراح، لمتابعة التزامها بتعليمات منع تداول الشيشة والغلق في المواعيد المقررة، وتمكنت الحملة من ضبط عددا من الشيش والتحفظ عليها، وإغلاق 4 مقاهي غير ملتزمة بالتعليمات، بالإضافة إلى تحرير 15 محضرا ضد مخابز بلدية مدعمة، لمخالفتها تعليمات التشغيل.

وفي السياق ذاته، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، برئاسة المحاسب علي يوسف، حملة مكبرة على المقاهي والكافيهات والمطاعم، لضبط المخالفين منهم، وبخاصة فيما يخص تعليمات الغلق وتداول الشيشة داخلها، منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد؛ إذ رافق الحملة قوات من مركز شرطة ناصر.

جاء ذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الاقليم، بمتابعة تطبيق قرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بمواجهة تداعيات عدوى كورونا، بالتشديد على تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، واتخاذ إجراءات الغلق تجاه أي منشأة تخالف التعليمات، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات، ووقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات.

ووجه محافظ بني سويف، المسؤولين المعنيين كافة ورؤساء الوحدات المحلية، باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، ومنعا لانتشار الفيروس، وبخاصة تجاه أي تجمعات، سواء قاعات الأفراح وبخاصة المغلقة منها، أو سرادقات العزاء، التزاما بتعليمات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.