تجديد حبس قاتل شقيقته وطفليها بشبرا الخيمة 15 يوما

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، تجديد حبس المتهم بقتل شقيقته وطفليها «مازن، 4 سنوات، وسيف، 7 أشهر»، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بحجة شكه في سلوكها.

واعترف المتهم في التحقيقات أن شقيقته تزوجت مرتين، وانفصلت بالطلاق، وفي كل مرة تحمل في أحشاءها طفل ثم تعود إلى منزل الأسرة مطلقة.

وأضاف المتهم في اعترافاته أن المجنى عليها، سيرتها أصبحت على كل لسان في المنطقة؛ بسبب سوء سلوكها وخروجها وعودتها في أوقات متأخرة من الليل، «حتى أصبحت لا أستطيع تحمل كلام الجيران، خصوصا أنها تسكن معنا في نفس المنزل».

ووصف المتهم طريقة ارتكابة الجريمة، قائلا: «انتظرت حتي عادت للشقه وطرقت الباب عليها، وما أن فتحت خنقتها حتى فقدت الوعي، ثم ذبحتها من الرقبة، وذبحت طفليها، ثم حملت الطفل الأصغر، وأغلقت باب الشقه على القتيلة، والطفل الأكبر، 5 سنوات، وخرجت وألقيت بجثته في النيل».