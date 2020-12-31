حبس قاتل شقيقته وطفليها بشبرا

قررت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، حبس المتهم بقتل شقيقته وطفليها "مازن" 5 سنوات و "سيف" 3 سنوات، بدعوى شكه فى سلوكها، وانتقاما لشرفه، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعه ووجهت له تهمة القتل العمد.

واصطحب فريق من البحث الجنائى والنيابة العامة المتهم إلى مكان ارتكاب الواقعة وقام بتمثيل جريمته، وكشفت تحقيقات النيابة عن مفاجأت مثيرة حيث اعترف المتهم بقيامه بقتل طفل ثانى عمره 3 سنوات للمجنى عليها "شقيقته " فى نفس وقت ارتكابه الواقعه وعقب ارتكاب الجريمة حمل جثة الطفل وألقى بها فى النيل لتضليل أجهزة الأمن.

وقال المتهم فى اعترافاته ان شقيقته تزوجت مرتين وانفصلت وفي كل مرة تحمل فى أحشاءها طفل ثم تعود لمنزل الأسرة مطلقة، وأضاف أن المجنى عليها سيرتها أصبحت على كل لسان فى المنطقه بسبب سوء سلوكها وخروجها وعودتها في أوقات متأخرة من الليل، ولم أتحمل كلام الجيران وخصوصا أنها تسكن معنا فى نفس المنزل، فقررت قتلها وطفليها.