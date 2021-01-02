ضبط 8164 سائقا لعدم ارتداء الكمامة وتحرير 854 مخالفة غلق المحال

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 8164 من سائقي النقل الجماعي خالفوا قرار ارتداء الكمامة الواقية، وتحرير 854 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية لمخالفة قرار الغلق، مع ضبط 318 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات 2037 أرجيلة.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد،للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

كما يأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على «الأسواق، المحال التجارية، المنشآت الحكومية والخاصة، البنوك، جميع وسائل النقل الجماعية» بارتداء الكمامات الواقية.