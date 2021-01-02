ضبط 267 ألف قرص مجهول المصدر في مخزن بحدائق القبة

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 20٫200 عبوة دواء شراب مختلفة الأنواع و267٫798 قرص دوائي لعقاقير مختلفة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات تدل على مصدرها، بمخزن أدوية غير مرخص كائن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

جرى ضبط المسؤول عن المخزن لإدارته بدون ترخيص وقيامه بمزاولة مهنة صيدلي دون تصريح، فضلاً عن حيازته عقاقير طبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بالمخالفة للقانون.

وبمواجهته اعترف بإدارته للمخزن دون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لا سيما جرائم الغش التجاري.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.